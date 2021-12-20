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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211220/kirkorov-1764515522.html
Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях
Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях - РИА Новости, 20.12.2021
Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях
Филипп Киркоров заинтриговал поклонников неожиданной фотографией в социальных сетях – на ней он целует незнакомку. Позже фотография была удалена из профиля... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:57
2021-12-20T11:57
шоубиз
шоу-бизнес
филипп киркоров
знаменитости
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров заинтриговал поклонников неожиданной фотографией в социальных сетях – на ней он целует незнакомку. Позже фотография была удалена из профиля певца. Однако Филипп раскрыл имя девушки в передаче "Вечерний Ургант".Киркоров признался, что незнакомку зовут Кэти – это диджей Екатерина Гусева, подруга артиста. Женщина в социальных сетях выложила запись с эфиром, подтвердив, что "секрет раскрыт".Ранее Виктория Боня заинтриговала поклонников фотографией с огромным кольцом на пальце. Ведущую поспешили поздравить с предложением руки и сердца.
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шоу-бизнес, филипп киркоров, знаменитости
11:57 20.12.2021
 
Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях

Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях с поцелуем

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров заинтриговал поклонников неожиданной фотографией в социальных сетях – на ней он целует незнакомку. Позже фотография была удалена из профиля певца. Однако Филипп раскрыл имя девушки в передаче "Вечерний Ургант".

"Вообще не понимаю, как так получилось. Я как-то заблудил в этом Instagram, все само понатыкалось, я только потом опомнился… Такой вот приступ любвеобильности у меня под Новый год случился. Представляешь, в каком я был загуле, что позволил себе такие вольности?" – рассказал Филипп.

Киркоров признался, что незнакомку зовут Кэти – это диджей Екатерина Гусева, подруга артиста. Женщина в социальных сетях выложила запись с эфиром, подтвердив, что "секрет раскрыт".

"Я в руках у Урганта. Секрет раскрыт", – написала Екатерина.

Ранее Виктория Боня заинтриговала поклонников фотографией с огромным кольцом на пальце. Ведущую поспешили поздравить с предложением руки и сердца.
Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года. - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 12:02Шоубиз
"Я по нему тайно вздыхала": Дэнс рассказала о конфликте с Киркоровым
 
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