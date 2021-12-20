https://ria.ru/20211220/kirkorov-1764515522.html

Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях

Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях - РИА Новости, 20.12.2021

Киркоров назвал имя незнакомки с удаленного фото в соцсетях

Филипп Киркоров заинтриговал поклонников неожиданной фотографией в социальных сетях – на ней он целует незнакомку. Позже фотография была удалена из профиля... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:57

2021-12-20T11:57

2021-12-20T11:57

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров заинтриговал поклонников неожиданной фотографией в социальных сетях – на ней он целует незнакомку. Позже фотография была удалена из профиля певца. Однако Филипп раскрыл имя девушки в передаче "Вечерний Ургант".Киркоров признался, что незнакомку зовут Кэти – это диджей Екатерина Гусева, подруга артиста. Женщина в социальных сетях выложила запись с эфиром, подтвердив, что "секрет раскрыт".Ранее Виктория Боня заинтриговала поклонников фотографией с огромным кольцом на пальце. Ведущую поспешили поздравить с предложением руки и сердца.

https://ria.ru/20211210/dens-1763084350.html

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шоу-бизнес, филипп киркоров, знаменитости