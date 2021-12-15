"Можете поздравить": Боня заинтриговала поклонников кольцом
Боня заинтриговала поклонников обручальным кольцом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Виктория Боня в Instagram заинтриговала подписчиков кольцом на безымянном пальце и неоднозначной подписью.
"Ну что… Можете поздравить меня", – написала ведущая.
Виктория не стала делиться подробностями – ни о новом избраннике, ни о месте вручения подарка, ничего не известно. Но поклонники стали поздравлять звезду в комментариях.
"Поздравляю с предложением!", "Вика, ты обручена?", "Поздравляю! Желаю огромного счастья!" – написали подписчики.
Виктория никогда не состояла в официальных отношениях. Ее наиболее долгий роман был с сыном миллионера Александром Смерфитом. Возлюбленные расстались в 2017-м году. У них есть общая дочь Анджелина.
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