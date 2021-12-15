https://ria.ru/20211215/bonya-1763924115.html

"Можете поздравить": Боня заинтриговала поклонников кольцом

"Можете поздравить": Боня заинтриговала поклонников кольцом - РИА Новости, 15.12.2021

"Можете поздравить": Боня заинтриговала поклонников кольцом

Виктория Боня в Instagram заинтриговала подписчиков кольцом на безымянном пальце и неоднозначной подписью. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:11

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Виктория Боня в Instagram заинтриговала подписчиков кольцом на безымянном пальце и неоднозначной подписью.Виктория не стала делиться подробностями – ни о новом избраннике, ни о месте вручения подарка, ничего не известно. Но поклонники стали поздравлять звезду в комментариях.Виктория никогда не состояла в официальных отношениях. Ее наиболее долгий роман был с сыном миллионера Александром Смерфитом. Возлюбленные расстались в 2017-м году. У них есть общая дочь Анджелина.Ранее Боня поделилась видео с вручения премии за лучшие онлайн-курсы для женщин, на котором Ксения Бородина не смогла сдержать эмоций и сделала недовольную гримасу.

https://ria.ru/20210827/norki-1747565877.html

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знаменитости, шоу-бизнес, виктория боня