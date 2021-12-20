https://ria.ru/20211220/kirillova-1764502102.html

Глава Мосгоризбиркома рассказала о задачах нового состава комиссии

Глава Мосгоризбиркома рассказала о задачах нового состава комиссии - РИА Новости, 20.12.2021

Глава Мосгоризбиркома рассказала о задачах нового состава комиссии

Главная задача избирательной комиссии любого уровня - обеспечение избирательных прав граждан, создание всех необходимых условий для того, чтобы каждый... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:33

2021-12-20T10:33

2021-12-20T11:02

политика

москва

ольга кириллова

мосгоризбирком

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Главная задача избирательной комиссии любого уровня - обеспечение избирательных прав граждан, создание всех необходимых условий для того, чтобы каждый избиратель имел возможность свободно сделать свой выбор тем способом и в тех условиях, которые наиболее удобны самому избирателю, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Главная задача избирательной комиссии любого уровня - обеспечение избирательных прав граждан, создание всех необходимых условий для того, чтобы каждый избиратель имел возможность свободно сделать свой выбор тем способом и в тех условиях, которые наиболее удобны самому избирателю. При этом работа эта должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства, при соблюдении принципа гласности, чтобы ни у кого не могло возникнуть сомнений в достоверности итогов голосования. В этой связи, одной из основных задач, стоящих перед новым составом Мосгоризбиркома, видится поддержание высокого уровня доверия москвичей к избирательным кампаниям и их результатам, поддержание "московского стандарта" проведения избирательных кампаний, сложившегося в Москве в последнее время. Эта необходимость, безусловно, накладывает определенные повышенные требования и в отношении Мосгоризбиркома, и в отношении нижестоящих избирательных комиссий", - рассказала Кириллова.Она отметила, что при этом руководство города и Мосгоризбирком всегда старались учитывать и реализовывать запросы общества в части внедрения новых технологий в направлении обеспечения избирательных прав граждан.Читайте полный текст интервью >>>

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политика, москва, ольга кириллова, мосгоризбирком