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ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции "Инвестиции"

ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции "Инвестиции" - РИА Новости, 20.12.2021

ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции "Инвестиции"

ВТБ за год перечислил держателям Мультикарты, выбравшим опцию лояльности "Инвестиции", порядка 95 миллионов рублей кешбэка на брокерские счета, сообщает... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:12

2021-12-20T12:12

2021-12-20T12:12

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ВТБ за год перечислил держателям Мультикарты, выбравшим опцию лояльности "Инвестиции", порядка 95 миллионов рублей кешбэка на брокерские счета, сообщает пресс-служба банка.ВТБ запустил опцию лояльности "Инвестиции" в ноябре прошлого года. За год ее подключили и использовали более 50 тысяч клиентов банка. при этом за первые пять месяцев второго полугодия клиенты с опцией "Инвестиции" получили на треть больше кешбэка, чем за все первое полугодие."Мы стремимся развивать у клиентов комплексный подход к управлению финансами, данная опция показывает, как органично инвестиции могут стать частью портфеля сбережений клиента, как сегодня стало удобно и просто инвестировать в ценные бумаги. Мы видим, что в основном те, кто пользуется опцией, в дальнейшем пополняют брокерские счета в том числе и самостоятельно и продолжают формирование инвестиционных портфелей", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.По словам начальника управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксении Андреевой, в течение года банк фиксировал поступательный рост спроса на инвестирование кешбэка: в ноябре ее подключило в 10 раз больше клиентов, чем в январе. "Для многих такая опция стала стимулом попробовать себя в инвестировании: начинать с небольших сумм, которые перечислил банк в качестве кешбэка, проще и безопаснее, чем рисковать собственными средствами. И мы рассчитываем, что в следующем году спрос на эту опцию на фоне повышенного интереса населения к инвестициям продолжит расти", - прогнозирует Андреева.

https://ria.ru/20211217/sdelki-1764254967.html

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