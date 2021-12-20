https://ria.ru/20211220/kazakhstan-1764553890.html

Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана

Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 20.12.2021

Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана

Россия дорожит союзническими отношениями с Казахстаном, есть целый ряд направлений, по которым страны могут расширять своё сотрудничество, заявил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:45

2021-12-20T14:45

2021-12-20T15:42

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия дорожит союзническими отношениями с Казахстаном, есть целый ряд направлений, по которым страны могут расширять своё сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.Из перспективных отраслей он выделил энергетику, мирный атом, горнодобывающую промышленность, транспортную инфраструктуру. Также Мишустин передал коллегам от президента РФ Владимира Путина слова поздравления с 30-летием со Дня независимости Казахстана."Хочу поздравить вас от всей души с 30-летием со дня независимости Казахстана. Конечно же, передать самые тёплые и искренние поздравления и президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемеливичу Токаеву и первому президенту, лидеру нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и от президента России Владимира Путина, и от меня лично, и от всех нас россиян", - сказал Мишустин.Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично, в декабре Москва ожидает рекордных объемов взаимной торговли, сообщил Михаил Мишустин на переговорах с Аскаром Маминым."Хочу с удовлетворением отметить, что торгово-экономические сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично, мы уже фиксировали с вами, что товарооборот вернулся на траекторию роста, и в январе - октябре его объём увеличился на треть и превысил 20,5 млрд долларов. Как мы говорили, ожидали и докладывались нашим президентам в декабре, мы ожидаем рекордные показатели объемов взаимной торговли", - сказал Мишустин.Также Мишустин рассказал, что на переговорах с Маминым стороны планируют обсудить задачи в области здравоохранения и о вызовах от энергоперехода.Россия и Казахстан плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, принятые решения способствуют экономической интеграции двух стран, сообщил Михаил Мишустин на переговорах с Аскаром Маминым в Москве."Мы активно и плодотворно работаем в ЕАЭС с учетом председательства Казахстана. Хочу поблагодарить вас и наших казахстанских друзей за успешные результаты в формате ЕАЭС для всех нас и наших партнеров. Мы приняли и выполняем важнейшие решения, которые способствуют углублению нашей экономический интеграции и взаимному доверию", - сказал Мишустин.

https://realty.ria.ru/20211214/universitet-1763653784.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211211/nazarbaev-1763302716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/putin-1763147301.html

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казахстан, в мире, москва, владимир путин, михаил мишустин, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, аскар мамин, россия, евразийский экономический союз