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Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана
Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 20.12.2021
Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана
Россия дорожит союзническими отношениями с Казахстаном, есть целый ряд направлений, по которым страны могут расширять своё сотрудничество, заявил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:45
2021-12-20T15:42
казахстан
в мире
москва
владимир путин
михаил мишустин
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
аскар мамин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия дорожит союзническими отношениями с Казахстаном, есть целый ряд направлений, по которым страны могут расширять своё сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.Из перспективных отраслей он выделил энергетику, мирный атом, горнодобывающую промышленность, транспортную инфраструктуру. Также Мишустин передал коллегам от президента РФ Владимира Путина слова поздравления с 30-летием со Дня независимости Казахстана."Хочу поздравить вас от всей души с 30-летием со дня независимости Казахстана. Конечно же, передать самые тёплые и искренние поздравления и президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемеливичу Токаеву и первому президенту, лидеру нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и от президента России Владимира Путина, и от меня лично, и от всех нас россиян", - сказал Мишустин.Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично, в декабре Москва ожидает рекордных объемов взаимной торговли, сообщил Михаил Мишустин на переговорах с Аскаром Маминым."Хочу с удовлетворением отметить, что торгово-экономические сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично, мы уже фиксировали с вами, что товарооборот вернулся на траекторию роста, и в январе - октябре его объём увеличился на треть и превысил 20,5 млрд долларов. Как мы говорили, ожидали и докладывались нашим президентам в декабре, мы ожидаем рекордные показатели объемов взаимной торговли", - сказал Мишустин.Также Мишустин рассказал, что на переговорах с Маминым стороны планируют обсудить задачи в области здравоохранения и о вызовах от энергоперехода.Россия и Казахстан плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, принятые решения способствуют экономической интеграции двух стран, сообщил Михаил Мишустин на переговорах с Аскаром Маминым в Москве."Мы активно и плодотворно работаем в ЕАЭС с учетом председательства Казахстана. Хочу поблагодарить вас и наших казахстанских друзей за успешные результаты в формате ЕАЭС для всех нас и наших партнеров. Мы приняли и выполняем важнейшие решения, которые способствуют углублению нашей экономический интеграции и взаимному доверию", - сказал Мишустин.
https://realty.ria.ru/20211214/universitet-1763653784.html
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казахстан, в мире, москва, владимир путин, михаил мишустин, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, аскар мамин, россия, евразийский экономический союз
14:45 20.12.2021 (обновлено: 15:42 20.12.2021)
 
Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана

Премьер Мишустин: Россия искренне дорожит союзническими отношениями с Казахстаном

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании "2030 - уже завтра. Что делать?" международного экспортного форума "Сделано в России - 2021"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия дорожит союзническими отношениями с Казахстаном, есть целый ряд направлений, по которым страны могут расширять своё сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.
"Мы всегда говорим, что искренне дорожим нашими союзническими отношениями с Казахстаном, опирающимися на историческую дружбу наших братских народов, и повестка наша обширная, она расширяется. И есть, кончено же, возможности работы по целому ряду новых направлений", - сказал Мишустин.
Из перспективных отраслей он выделил энергетику, мирный атом, горнодобывающую промышленность, транспортную инфраструктуру. Также Мишустин передал коллегам от президента РФ Владимира Путина слова поздравления с 30-летием со Дня независимости Казахстана.
"Хочу поздравить вас от всей души с 30-летием со дня независимости Казахстана. Конечно же, передать самые тёплые и искренние поздравления и президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемеливичу Токаеву и первому президенту, лидеру нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и от президента России Владимира Путина, и от меня лично, и от всех нас россиян", - сказал Мишустин.
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Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично, в декабре Москва ожидает рекордных объемов взаимной торговли, сообщил Михаил Мишустин на переговорах с Аскаром Маминым.
"Хочу с удовлетворением отметить, что торгово-экономические сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично, мы уже фиксировали с вами, что товарооборот вернулся на траекторию роста, и в январе - октябре его объём увеличился на треть и превысил 20,5 млрд долларов. Как мы говорили, ожидали и докладывались нашим президентам в декабре, мы ожидаем рекордные показатели объемов взаимной торговли", - сказал Мишустин.
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Также Мишустин рассказал, что на переговорах с Маминым стороны планируют обсудить задачи в области здравоохранения и о вызовах от энергоперехода.
Россия и Казахстан плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, принятые решения способствуют экономической интеграции двух стран, сообщил Михаил Мишустин на переговорах с Аскаром Маминым в Москве.
"Мы активно и плодотворно работаем в ЕАЭС с учетом председательства Казахстана. Хочу поблагодарить вас и наших казахстанских друзей за успешные результаты в формате ЕАЭС для всех нас и наших партнеров. Мы приняли и выполняем важнейшие решения, которые способствуют углублению нашей экономический интеграции и взаимному доверию", - сказал Мишустин.
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