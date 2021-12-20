https://ria.ru/20211220/kanikuly-1764506659.html

В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше

В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше - РИА Новости, 20.12.2021

В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше

Зимние каникулы у школьников Чувашии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:02

2021-12-20T11:02

2021-12-20T11:06

распространение коронавируса

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орви

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коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Зимние каникулы у школьников Чувашии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее решение было принято на еженедельной планерке у главы Чувашии в понедельник.Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 30 декабря."Мы изучили опыт и соседних регионов, и опыт школьных каникул в осенний период, когда в течение двух недель дети не посещали школы, и цепочка заболеваемости была разорвана. Предлагаем вновь пойти по этому пути и продлить зимние каникулы до двух недель – с 27 декабря до 9 января. В школу, соответственно, с 10-го числа", – цитирует пресс-служба слова министра образования и молодежной политики Чувашии Дмитрия Захарова.Ранее на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава Чувашии предложил отправить школьников на новогодние каникулы раньше срока в связи с эпидемиологической обстановкой.По информации руководителя минобразования республики, в настоящее время 88 сотрудников и школьников болеют COVID-19, на карантине находится 51 класс и одна школа в Яльчикском районе. Кроме того, на сегодняшний день зарегистрировано более 10,5 тысячи случаев ОРВИ и ОРЗ среди школьников, 90 классов ушли по этой причине на карантин.

https://ria.ru/20211214/gripp-1763588422.html

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общество, чувашская республика (чувашия), орви, коронавирус covid-19, коронавирус в россии