https://ria.ru/20211220/kanikuly-1764506659.html
В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше
В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше - РИА Новости, 20.12.2021
В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше
Зимние каникулы у школьников Чувашии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:02
2021-12-20T11:02
2021-12-20T11:06
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Зимние каникулы у школьников Чувашии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее решение было принято на еженедельной планерке у главы Чувашии в понедельник.Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 30 декабря."Мы изучили опыт и соседних регионов, и опыт школьных каникул в осенний период, когда в течение двух недель дети не посещали школы, и цепочка заболеваемости была разорвана. Предлагаем вновь пойти по этому пути и продлить зимние каникулы до двух недель – с 27 декабря до 9 января. В школу, соответственно, с 10-го числа", – цитирует пресс-служба слова министра образования и молодежной политики Чувашии Дмитрия Захарова.Ранее на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава Чувашии предложил отправить школьников на новогодние каникулы раньше срока в связи с эпидемиологической обстановкой.По информации руководителя минобразования республики, в настоящее время 88 сотрудников и школьников болеют COVID-19, на карантине находится 51 класс и одна школа в Яльчикском районе. Кроме того, на сегодняшний день зарегистрировано более 10,5 тысячи случаев ОРВИ и ОРЗ среди школьников, 90 классов ушли по этой причине на карантин.
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РИА Новости
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общество, чувашская республика (чувашия), орви, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:02 20.12.2021 (обновлено: 11:06 20.12.2021)
В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше
Школьные каникулы в Чувашии начнутся на три дня раньше из-за ситуации с COVID-19 и ОРВИ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости.
Зимние каникулы у школьников Чувашии
начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующее решение было принято на еженедельной планерке у главы Чувашии в понедельник.
"Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение Минобразования Чувашии продлить зимние каникулы на две недели — с 27 декабря до 9 января", — сообщили в пресс-службе.
Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 30 декабря.
"Мы изучили опыт и соседних регионов, и опыт школьных каникул в осенний период, когда в течение двух недель дети не посещали школы, и цепочка заболеваемости была разорвана. Предлагаем вновь пойти по этому пути и продлить зимние каникулы до двух недель – с 27 декабря до 9 января. В школу, соответственно, с 10-го числа", – цитирует пресс-служба слова министра образования и молодежной политики Чувашии Дмитрия Захарова.
Ранее на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
глава Чувашии предложил отправить школьников на новогодние каникулы раньше срока в связи с эпидемиологической обстановкой.
По информации руководителя минобразования республики, в настоящее время 88 сотрудников и школьников болеют COVID-19, на карантине находится 51 класс и одна школа в Яльчикском районе. Кроме того, на сегодняшний день зарегистрировано более 10,5 тысячи случаев ОРВИ и ОРЗ среди школьников, 90 классов ушли по этой причине на карантин.