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Новое оружие России
https://ria.ru/20211220/istrebitel-1764498992.html
Российский самолет вошел в топ достижений военной авиации
Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году - РИА Новости, 20.12.2021
Российский самолет вошел в топ достижений военной авиации
Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) вошел в десятку самых выдающихся достижений военной авиации в 2021 году по версии РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:12
2021-12-20T10:12
новое оружие россии
безопасность
аэропорт "жуковский"
макс-2021
checkmate
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) вошел в десятку самых выдающихся достижений военной авиации в 2021 году по версии Aviation Week.Прототип воздушного судна впервые продемонстрировали в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В ноябре самолет представили мировой публике на Dubai Air Show.Первый полет Су-75, оснащенного двигателем Ал-41Ф1, запланирован на 2023 год, а его серийное производство начнется в Комсомольске-на-Амуре в 2025 году.Помимо российского истребителя в рейтинг также попали беспилотный истребитель Loyal Wingman от австралийского подразделения компании Boeing, американский беспилотный самолет-заправщик MQ-25 Stingray, Boeing KC-46 и другие.
https://ria.ru/20211115/checkmate-1759079107.html
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безопасность, аэропорт "жуковский", макс-2021, checkmate
10:12 20.12.2021
 
Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году

Aviation Week включил Су-75 Checkmate в десятку лучших достижений авиации в 2021 году

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) вошел в десятку самых выдающихся достижений военной авиации в 2021 году по версии Aviation Week.
Прототип воздушного судна впервые продемонстрировали в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В ноябре самолет представили мировой публике на Dubai Air Show.
Первый полет Су-75, оснащенного двигателем Ал-41Ф1, запланирован на 2023 год, а его серийное производство начнется в Комсомольске-на-Амуре в 2025 году.
Помимо российского истребителя в рейтинг также попали беспилотный истребитель Loyal Wingman от австралийского подразделения компании Boeing, американский беспилотный самолет-заправщик MQ-25 Stingray, Boeing KC-46 и другие.
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
15 ноября, 11:34
"Ростех" показал необычный вариант истребителя Checkmate
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАэропорт "Жуковский"МАКС-2021Checkmate
 
 
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