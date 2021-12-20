https://ria.ru/20211220/istrebitel-1764498992.html

Российский самолет вошел в топ достижений военной авиации

Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году - РИА Новости, 20.12.2021

Российский самолет вошел в топ достижений военной авиации

Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) вошел в десятку самых выдающихся достижений военной авиации в 2021 году по версии РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:12

2021-12-20T10:12

2021-12-20T10:12

новое оружие россии

безопасность

аэропорт "жуковский"

макс-2021

checkmate

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) вошел в десятку самых выдающихся достижений военной авиации в 2021 году по версии Aviation Week.Прототип воздушного судна впервые продемонстрировали в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В ноябре самолет представили мировой публике на Dubai Air Show.Первый полет Су-75, оснащенного двигателем Ал-41Ф1, запланирован на 2023 год, а его серийное производство начнется в Комсомольске-на-Амуре в 2025 году.Помимо российского истребителя в рейтинг также попали беспилотный истребитель Loyal Wingman от австралийского подразделения компании Boeing, американский беспилотный самолет-заправщик MQ-25 Stingray, Boeing KC-46 и другие.

https://ria.ru/20211115/checkmate-1759079107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, аэропорт "жуковский", макс-2021, checkmate