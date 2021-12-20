11:40 20.12.2021 (обновлено: 14:27 20.12.2021)
В МИД Ирана назвали сроки возобновления переговоров по СВПД
МИД Ирана: переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после Рождества
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после окончания рождественских праздников, о начале нового этапа объявит главный переговорщик от ЕС Энрике Мора, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Было совместное решение, что сейчас эти переговоры приостанавливаются, закончатся христианские праздники, рождество, после этого, на основании объявления, которое сделает Мора... все вернутся", - заявил Хатибзаде на пресс-конференции в понедельник, запись которой публикует агентство Fars.
Как заявил представитель иранского МИД, ожидается, что Мора может объявить о дате возобновления переговоров в ближайшие несколько дней.
Ранее в МИД РФ заявляли, что переговорный процесс может возобновиться в Вене в ближайшее время.
16 декабря, 02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря. В пятницу 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.