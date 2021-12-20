https://ria.ru/20211220/internet-1764591204.html

В 13 поселков Архангельской области проведут высокоскоростной интернет

В 13 поселков Архангельской области проведут высокоскоростной интернет - РИА Новости, 20.12.2021

В 13 поселков Архангельской области проведут высокоскоростной интернет

Высокоскоростной интернет появится в 13 малонаселенных пунктах Архангельской области, что позволит постепенно избавиться от проблемы цифрового неравенства,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:35

2021-12-20T17:35

2021-12-20T17:35

архангельская область

общество

мезенский район

архангельская область

ростелеком

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 дек – РИА Новости. Высокоскоростной интернет появится в 13 малонаселенных пунктах Архангельской области, что позволит постепенно избавиться от проблемы цифрового неравенства, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник."В 2022 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи планируется подключить к 4G не менее 13 населенных пунктов Архангельской области с численностью от 100 до 500 человек", - сообщили в правительстве.Отмечается, что глава региона Александр Цыбульский очень часто получает вопросы об обеспечении населенных пунктов качественной сотовой связью и интернетом. По мнению губернатора, удаленность и малонаселенность поселков в регионе порождает проблему цифрового неравенства. Однако, несмотря на трудности, задачу по обеспечению доступности интернета правительству области удается постепенно, но довольно успешно решать, считает глава региона."В этом году на строительство новых и модернизацию существующих базовых станций сотовой связи региону удалось привлечь более 500 миллионов рублей внебюджетных инвестиций. Средства в том числе направили на строительство станций в тех местах, где операторы "большой четверки" не видят экономической эффективности", – отметил Цыбульский.Как отметили в пресс-службе правительства области, в Онежском, Красноборском, Пинежском районах и Каргопольском округе в ноябре этого года заработали новые базовые станции сотовой связи. Все они подключены к волоконно-оптическим линиям. Объекты построены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Его реализацией правительство Архангельской области занимаемся совместно с Минцифры РФ и компанией "Ростелеком".В следующем году сотовая связь и доступ к высокоскоростному интернету появятся в 42 населенных пунктах области. Вышки связи установят в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах. Кроме того, в 2022 году планируется развитие инфраструктуры сотовой связи в четырех населенных пунктах Няндомского и Красноборского районов."В 12 отдаленных малых населенных пунктах с численностью до 100 человек до конца этого года появятся фемтосоты – маломощные микросотовые базовые станции. В следующем году такие беспроводные точки доступа в интернет установят еще в 20 населенных пунктах", - рассказали в пресс-службе. К 2030 году планируется построить порядка 370 базовых станций сотовой связи и проложить более трех тысяч километров волоконно-оптического кабеля.

https://ria.ru/20211214/lesoustroystvo-1763666975.html

https://ria.ru/20211213/subsidiya-1763533480.html

https://ria.ru/20211209/medtsentr-1763008440.html

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общество, мезенский район, архангельская область, ростелеком, александр цыбульский, россия