В 13 поселков Архангельской области проведут высокоскоростной интернет
В 13 поселков Архангельской области проведут высокоскоростной интернет в 2022 году
АРХАНГЕЛЬСК, 20 дек – РИА Новости. Высокоскоростной интернет появится в 13 малонаселенных пунктах Архангельской области, что позволит постепенно избавиться от проблемы цифрового неравенства, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.
"В 2022 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи планируется подключить к 4G не менее 13 населенных пунктов Архангельской области с численностью от 100 до 500 человек", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что глава региона Александр Цыбульский очень часто получает вопросы об обеспечении населенных пунктов качественной сотовой связью и интернетом. По мнению губернатора, удаленность и малонаселенность поселков в регионе порождает проблему цифрового неравенства. Однако, несмотря на трудности, задачу по обеспечению доступности интернета правительству области удается постепенно, но довольно успешно решать, считает глава региона.
"В этом году на строительство новых и модернизацию существующих базовых станций сотовой связи региону удалось привлечь более 500 миллионов рублей внебюджетных инвестиций. Средства в том числе направили на строительство станций в тех местах, где операторы "большой четверки" не видят экономической эффективности", – отметил Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе правительства области, в Онежском, Красноборском, Пинежском районах и Каргопольском округе в ноябре этого года заработали новые базовые станции сотовой связи. Все они подключены к волоконно-оптическим линиям. Объекты построены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Его реализацией правительство Архангельской области занимаемся совместно с Минцифры РФ и компанией "Ростелеком".
В следующем году сотовая связь и доступ к высокоскоростному интернету появятся в 42 населенных пунктах области. Вышки связи установят в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах. Кроме того, в 2022 году планируется развитие инфраструктуры сотовой связи в четырех населенных пунктах Няндомского и Красноборского районов.
"В 12 отдаленных малых населенных пунктах с численностью до 100 человек до конца этого года появятся фемтосоты – маломощные микросотовые базовые станции. В следующем году такие беспроводные точки доступа в интернет установят еще в 20 населенных пунктах", - рассказали в пресс-службе. К 2030 году планируется построить порядка 370 базовых станций сотовой связи и проложить более трех тысяч километров волоконно-оптического кабеля.