https://ria.ru/20211220/internaty-1764587330.html
В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов
В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов - РИА Новости, 20.12.2021
В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов
В Тверской области в 2021 году в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья созданы новые учебные мастерские и кабинеты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:20
2021-12-20T17:20
2021-12-20T17:20
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764583927_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_26a45ee727737eefb8ef6c8e5176a1ed.jpg
ТВЕРЬ, 20 дек - РИА Новости. В Тверской области в 2021 году в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья созданы новые учебные мастерские и кабинеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.В рамках национального проекта "Образование" в 2021 году материально-техническая база обновлена в Бежецкой и Вышневолоцкой школах-интернатах.В образовательных учреждениях открылись учебные мастерские по подготовке рабочих по обслуживанию зданий. Каждая мастерская создана с учетом возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения доступной профессии, оснащена современным профильным оборудованием.Среди нового оборудования – интерактивные панели и доски, интерактивный глобус и другое оборудование.Полностью обновлены кабинеты начальных классов и информатики. Открыты кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Приобретено современное оборудование для работы учителей-дефектологов, логопедов, психологов, закуплены диагностические комплексы и дидактические средства для психолого-педагогического сопровождения воспитанников.За 2019-2020 года в Верхневолжье материально-техническая база была обновлена в девяти учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211201/yubiley-1761721915.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764583927_0:0:874:655_1920x0_80_0_0_74bedd1e7ad74a5947df324d7f158d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 20 дек - РИА Новости.
В Тверской области
в 2021 году в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья созданы новые учебные мастерские и кабинеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках национального проекта "Образование" в 2021 году материально-техническая база обновлена в Бежецкой и Вышневолоцкой школах-интернатах.
В образовательных учреждениях открылись учебные мастерские по подготовке рабочих по обслуживанию зданий. Каждая мастерская создана с учетом возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения доступной профессии, оснащена современным профильным оборудованием.
"Для детей с нарушением зрения приобретено новое оборудование в учебные кабинеты географии и истории. Теперь они оснащены современным интерактивным оборудованием, позволяющим сделать изучение учебных дисциплин более наглядным и увлекательным", - отметили в пресс-службе.
Среди нового оборудования – интерактивные панели и доски, интерактивный глобус и другое оборудование.
Полностью обновлены кабинеты начальных классов и информатики. Открыты кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Приобретено современное оборудование для работы учителей-дефектологов, логопедов, психологов, закуплены диагностические комплексы и дидактические средства для психолого-педагогического сопровождения воспитанников.
"Поддержка детей с особыми потребностями - важнейший вопрос. Наша общая задача – дать возможность таким детям получить профессию, социализироваться. Очень важно, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества", - процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю
.
За 2019-2020 года в Верхневолжье материально-техническая база была обновлена в девяти учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отметили в пресс-службе.