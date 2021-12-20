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Тверская область
https://ria.ru/20211220/internaty-1764587330.html
В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов
В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов - РИА Новости, 20.12.2021
В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов
В Тверской области в 2021 году в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья созданы новые учебные мастерские и кабинеты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:20
2021-12-20T17:20
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 20 дек - РИА Новости. В Тверской области в 2021 году в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья созданы новые учебные мастерские и кабинеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.В рамках национального проекта "Образование" в 2021 году материально-техническая база обновлена в Бежецкой и Вышневолоцкой школах-интернатах.В образовательных учреждениях открылись учебные мастерские по подготовке рабочих по обслуживанию зданий. Каждая мастерская создана с учетом возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения доступной профессии, оснащена современным профильным оборудованием.Среди нового оборудования – интерактивные панели и доски, интерактивный глобус и другое оборудование.Полностью обновлены кабинеты начальных классов и информатики. Открыты кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Приобретено современное оборудование для работы учителей-дефектологов, логопедов, психологов, закуплены диагностические комплексы и дидактические средства для психолого-педагогического сопровождения воспитанников.За 2019-2020 года в Верхневолжье материально-техническая база была обновлена в девяти учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отметили в пресс-службе.
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общество, тверская область, игорь руденя
17:20 20.12.2021
 

В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов

© Фото : Пресс-служба регионального правительстваВ Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов
В Тверской области укрепили материально-техническую базу школ-интернатов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Пресс-служба регионального правительства
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ТВЕРЬ, 20 дек - РИА Новости. В Тверской области в 2021 году в школах-интернатах для детей с особенностями здоровья созданы новые учебные мастерские и кабинеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках национального проекта "Образование" в 2021 году материально-техническая база обновлена в Бежецкой и Вышневолоцкой школах-интернатах.
В образовательных учреждениях открылись учебные мастерские по подготовке рабочих по обслуживанию зданий. Каждая мастерская создана с учетом возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения доступной профессии, оснащена современным профильным оборудованием.
"Для детей с нарушением зрения приобретено новое оборудование в учебные кабинеты географии и истории. Теперь они оснащены современным интерактивным оборудованием, позволяющим сделать изучение учебных дисциплин более наглядным и увлекательным", - отметили в пресс-службе.
Среди нового оборудования – интерактивные панели и доски, интерактивный глобус и другое оборудование.
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Полностью обновлены кабинеты начальных классов и информатики. Открыты кабинеты психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Приобретено современное оборудование для работы учителей-дефектологов, логопедов, психологов, закуплены диагностические комплексы и дидактические средства для психолого-педагогического сопровождения воспитанников.
"Поддержка детей с особыми потребностями - важнейший вопрос. Наша общая задача – дать возможность таким детям получить профессию, социализироваться. Очень важно, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества", - процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.
За 2019-2020 года в Верхневолжье материально-техническая база была обновлена в девяти учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
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