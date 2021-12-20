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Госдума рассмотрит проекты по борьбе с жестоким обращением с животными
Госдума рассмотрит проекты по борьбе с жестоким обращением с животными - РИА Новости, 20.12.2021
Госдума рассмотрит проекты по борьбе с жестоким обращением с животными
Госдума рассмотрит законопроекты по борьбе с жестоким обращением с животными в приоритетном порядке на пленарном заседании во вторник, сообщила думская... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:00
2021-12-20T17:00
2021-12-20T17:00
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроекты по борьбе с жестоким обращением с животными в приоритетном порядке на пленарном заседании во вторник, сообщила думская пресс-служба.Первый законопроект о запрете продажи животных на так называемых птичьих рынках и в зоомагазинах с целью их защиты от жестокого обращения был внесен в Госдуму в июле депутатом Владимиром Бурматовым, который стал соавтором и второго документа вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым об административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности."Принятие данных законопроектов создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения", - сказал Володин журналистам.
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общество, владимир бурматов, госдума рф, здоровье - общество
Госдума рассмотрит проекты по борьбе с жестоким обращением с животными
Госдума рассмотрит законопроекты по борьбе с жестоким обращением с животными