Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми - РИА Новости, 21.12.2021
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми
В Госдуму по инициативе депутатов партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-20T16:46
2021-12-21T01:44
общество
госдума рф
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуму по инициативе депутатов партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до восемнадцати лет.Согласно документу, право на получение денежных средств в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и последующих детей имеют все члены семьи при наличии у них российского гражданства и постоянном проживании на территории страны.В документе говорится, что право на денежные выплаты появится при наличии в семье одного и более ребенка на дату вступления в силу настоящего закона — 1 января следующего года.Меры, которые предлагают внедрить авторы инициативы, могут распространиться на 60 миллионов человек.
https://ria.ru/20211218/vyplaty-1764344146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"
16:46 20.12.2021 (обновлено: 01:44 21.12.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми

В Госдуму внесли проект о ежемесячной выплате в 10 тысяч рублей на членов семей с детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуму по инициативе депутатов партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до восемнадцати лет.
Согласно документу, право на получение денежных средств в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и последующих детей имеют все члены семьи при наличии у них российского гражданства и постоянном проживании на территории страны.
"Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере десяти тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года", — уточнили авторы инициативы в пояснительной записке.
В документе говорится, что право на денежные выплаты появится при наличии в семье одного и более ребенка на дату вступления в силу настоящего закона — 1 января следующего года.
Меры, которые предлагают внедрить авторы инициативы, могут распространиться на 60 миллионов человек.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 09:01
В России могут ввести новые выплаты части пенсионеров
 
ОбществоГосдума РФРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
22:36В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
Лента новостейМолния
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газВ Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин