16:46 20.12.2021 (обновлено: 01:44 21.12.2021)
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми
В Госдуму внесли проект о ежемесячной выплате в 10 тысяч рублей на членов семей с детьми
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуму по инициативе депутатов партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до восемнадцати лет.
Согласно документу, право на получение денежных средств в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и последующих детей имеют все члены семьи при наличии у них российского гражданства и постоянном проживании на территории страны.
"Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере десяти тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года", — уточнили авторы инициативы в пояснительной записке.
В документе говорится, что право на денежные выплаты появится при наличии в семье одного и более ребенка на дату вступления в силу настоящего закона — 1 января следующего года.
Меры, которые предлагают внедрить авторы инициативы, могут распространиться на 60 миллионов человек.
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