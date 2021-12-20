https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html

В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми

В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми - РИА Новости, 21.12.2021

В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми

В Госдуму по инициативе депутатов партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-20T16:46

2021-12-20T16:46

2021-12-21T01:44

общество

госдума рф

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партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуму по инициативе депутатов партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до восемнадцати лет.Согласно документу, право на получение денежных средств в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и последующих детей имеют все члены семьи при наличии у них российского гражданства и постоянном проживании на территории страны.В документе говорится, что право на денежные выплаты появится при наличии в семье одного и более ребенка на дату вступления в силу настоящего закона — 1 января следующего года.Меры, которые предлагают внедрить авторы инициативы, могут распространиться на 60 миллионов человек.

https://ria.ru/20211218/vyplaty-1764344146.html

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общество, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"