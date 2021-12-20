https://ria.ru/20211220/gololeditsa-1764485880.html

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 20.12.2021

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T06:22

2021-12-20T06:22

2021-12-20T06:22

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 21.00 понедельника."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22.00 вторника.

https://ria.ru/20211219/moskva-1764432025.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода