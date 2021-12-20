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Купленный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей
Купленный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2021
Купленный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей
Глобус XVI века, купленный, по признанию бывшей владелицы, за 150 фунтов на ярмарке антиквариата в Уэльсе, был продан на аукционе Hansons Auctioneers в Британии РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T06:53
2021-12-20T06:53
2021-12-20T06:53
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ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости. Глобус XVI века, купленный, по признанию бывшей владелицы, за 150 фунтов на ярмарке антиквариата в Уэльсе, был продан на аукционе Hansons Auctioneers в Британии за 116 тысяч фунтов (более 11 миллионов рублей).По признанию владельца аукциона Чарльза Хэнсона, этот глобус — "одно из важнейших исторических открытий, когда-либо сделанных аукционом Hansons".На сайте организации говорится, что предмет приобрел частный покупатель из Нью-Йорка, личность которого не раскрыли. Он участвовал в торгах онлайн, как и бывшая хозяйка лота. После торгов она поделилась эмоциями, сказав, что произошедшее ее шокировало. В Hansons Auctioneers отмечают, что предмет, имитирующий земной шар, создал французский географ Франсуа Демонжене, чьи глобусы считались образцом для других мастеров.На модели Демонжене изображен мир до открытия Австралии нидерландским мореплавателем Виллемом Янсзоном в 1606 году. Страна отмечена, как "неисследованная земля". Также современная территория Северной Америки помечена надписью "Devicta ann 1530", что в переводе с латинского означает "завоевана в 1530 году", а Южная Америка помечена, как "Nova Terra Inventa anno 1492", что означает "новая земля, открытая в 1492 году".На глобусе присутствуют обозначения морей, морских чудовищ, кораблей и греческого бога Тритона.
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северная америка, южная америка, уэльс, новости культуры
Купленный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей
Купленный на барахолке глобус XVI века продали на аукционе за 11 миллионов рублей
ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости.
Глобус XVI века, купленный, по признанию бывшей владелицы, за 150 фунтов на ярмарке антиквариата в Уэльсе, был продан
на аукционе Hansons Auctioneers в Британии за 116 тысяч фунтов (более 11 миллионов рублей).
"Глобус, которому 470 лет, считается самым старым экземпляром такого рода, когда-либо уходившим с торгов", — отмечают представители Hansons Auctioneers.
По признанию владельца аукциона Чарльза Хэнсона, этот глобус — "одно из важнейших исторических открытий, когда-либо сделанных аукционом Hansons".
На сайте организации говорится, что предмет приобрел частный покупатель из Нью-Йорка, личность которого не раскрыли. Он участвовал в торгах онлайн, как и бывшая хозяйка лота. После торгов она поделилась эмоциями, сказав, что произошедшее ее шокировало.
"Я думала, что серьезно потратилась, заплатив 150 фунтов (за глобус) во время пандемии. Я подумать не могла, что он настолько ценный. Я смотрела за аукционом и была в шоке, как и мой муж. Разумеется, я в восторге", — заявила она.
В Hansons Auctioneers отмечают, что предмет, имитирующий земной шар, создал французский географ Франсуа Демонжене, чьи глобусы считались образцом для других мастеров.
На модели Демонжене изображен мир до открытия Австралии нидерландским мореплавателем Виллемом Янсзоном в 1606 году. Страна отмечена, как "неисследованная земля". Также современная территория Северной Америки помечена надписью "Devicta ann 1530", что в переводе с латинского означает "завоевана в 1530 году", а Южная Америка помечена, как "Nova Terra Inventa anno 1492", что означает "новая земля, открытая в 1492 году".
На глобусе присутствуют обозначения морей, морских чудовищ, кораблей и греческого бога Тритона.