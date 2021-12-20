https://ria.ru/20211220/gibdd-1764536810.html

Ресурсы МВД для регистрации автомобилей заработали в обычном режиме

Ресурсы МВД для регистрации автомобилей заработали в обычном режиме - РИА Новости, 20.12.2021

Ресурсы МВД для регистрации автомобилей заработали в обычном режиме

Информационные ресурсы МВД РФ для регистрации транспортных средств работают в обычном режиме, убедился корреспондент РИА Новости, воспользовавшись сайтом... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:37

2021-12-20T13:37

2021-12-20T13:37

общество

госуслуги

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Информационные ресурсы МВД РФ для регистрации транспортных средств работают в обычном режиме, убедился корреспондент РИА Новости, воспользовавшись сайтом Госуслуг.Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД РФ произошел 18 декабря из-за коммунальной аварии в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Вернуть сервисы в полную работоспособность в МВД обещали 20 декабря.В понедельник рано утром регистрация автомобиля через госуслуги была невозможна, сервис выдавал ответ: "К сожалению, заказ выбранной вами услуги сейчас невозможен". Однако к полудню система заработала.

https://ria.ru/20211217/avtomobil-1764278789.html

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2021

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общество, госуслуги, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия