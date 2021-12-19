https://ria.ru/20211219/gibdd-1764419702.html
В МВД назвали причину сбоя в системе ГИБДД
В МВД назвали причину сбоя в системе ГИБДД - РИА Новости, 19.12.2021
В МВД назвали причину сбоя в системе ГИБДД
Сбой в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел из-за коммунальной аварии, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T10:28
2021-12-19T10:28
2021-12-19T20:20
происшествия
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сбой в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел из-за коммунальной аварии, сообщил портал "МВД Медиа". "В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой", — уточнили в ведомстве. Сейчас специалисты устраняют последствия неполадки. Завершить работы обещают к вечеру 19 декабря. Принимать граждан в воскресенье не будут.Россияне смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди с 20 декабря.О том, что в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой, стало известно 18 декабря. ГИБДД перестала оказывать услуги по регистрации автомобилей, выдаче водительских прав, а также ограничила доступ к данным о штрафах. Прием планировалось возобновить 19 декабря. Те, кто записывался на 18-е число, смогут использовать квитанции, оплаченные со скидкой 30%, в последующие дни.
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происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:28 19.12.2021 (обновлено: 20:20 19.12.2021)
В МВД назвали причину сбоя в системе ГИБДД
МВД объяснило сбой в регистрационной системе ГИБДД затоплением серверных помещений
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Сбой в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел из-за коммунальной аварии, сообщил портал "МВД Медиа
".
"В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой", — уточнили в ведомстве.
Сейчас специалисты устраняют последствия неполадки. Завершить работы обещают к вечеру 19 декабря. Принимать граждан в воскресенье не будут.
Россияне смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди с 20 декабря.
О том, что в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой, стало известно 18 декабря. ГИБДД перестала оказывать услуги по регистрации автомобилей, выдаче водительских прав, а также ограничила доступ к данным о штрафах.
Прием планировалось возобновить 19 декабря. Те, кто записывался на 18-е число, смогут использовать квитанции, оплаченные со скидкой 30%, в последующие дни.