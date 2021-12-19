https://ria.ru/20211219/gibdd-1764419702.html

В МВД назвали причину сбоя в системе ГИБДД

В МВД назвали причину сбоя в системе ГИБДД - РИА Новости, 19.12.2021

В МВД назвали причину сбоя в системе ГИБДД

Сбой в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел из-за коммунальной аварии, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:28

2021-12-19T10:28

2021-12-19T20:20

происшествия

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сбой в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел из-за коммунальной аварии, сообщил портал "МВД Медиа". "В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой", — уточнили в ведомстве. Сейчас специалисты устраняют последствия неполадки. Завершить работы обещают к вечеру 19 декабря. Принимать граждан в воскресенье не будут.Россияне смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди с 20 декабря.О том, что в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой, стало известно 18 декабря. ГИБДД перестала оказывать услуги по регистрации автомобилей, выдаче водительских прав, а также ограничила доступ к данным о штрафах. Прием планировалось возобновить 19 декабря. Те, кто записывался на 18-е число, смогут использовать квитанции, оплаченные со скидкой 30%, в последующие дни.

https://ria.ru/20211122/sboy-1760236532.html

https://ria.ru/20211217/avtomobil-1764278789.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)