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Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ - РИА Новости, 20.12.2021
Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) заявила о возможности сохранить тариф на российский газ на ближайший десятилетний период на уровне... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T22:52
2021-12-20T22:52
экономика
армения
газпром
армянская аэс
газпром армения
россия
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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) заявила о возможности сохранить тариф на российский газ на ближайший десятилетний период на уровне 165 долларов за 1 тысячу кубометров.Согласно сообщению на сайте КРОУ, такая возможность появилась в рамках договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между правительствами Армении и России. Отмечается, что договоренности касаются обеспечения стабильного функционирования пятого энергоблока Разданской ТЭЦ, переданной Арменией РФ в счет погашения госдолга в размере 31 миллиона долларов. В 2006 году между правительством Армении и ОАО "Газпром" было подписано соглашение, по которому "Газпром Армения" приобрел активы незавершенного пятого энергоблока Разданской ТЭЦ с обязательствами по завершению его строительства и модернизации. Энергоблок был запущен в 2012 году.В КРОУ напомнили, что армянская сторона обязалась обеспечить возврат инвестиций, осуществленных "Газпромом" в пятый энергоблок Разданской ТЭЦ и внутреннюю норму доходности, однако инвестиции не только не были выкуплены, но и выросли кредитные обязательства, привлеченные для реконструкции станции."В связи с возникшей проблемой, в результате переговоров между правительствами Армении и РФ достигнута договоренность в течение 10 лет, начиная с 1 февраля 2022 года, обеспечить устойчивую деятельность станции "Раздан-5", ежегодно предоставляя компании в виде платы за мощность финансовые средства, эквивалентные 31,79 миллиона долларов. В рамках указанных договоренностей появляется возможность в течение ближайших 10 лет иметь стабильную цену на импортируемый из РФ природный газ на уровне 165 долларов за 1 тысячу кубометров в условиях низшей теплотворности газа в 7900 ккал/куб.м", - говорится в сообщении на сайте регулятора.Отмечается, что с учетом этого обстоятельства, а также роста расходов на погашение и обслуживание кредитов, привлеченных под гарантии правительства для компаний электроэнергетической сферы, в частности Армянской АЭС, возникла необходимость повысить средневзвешенный тариф на электроэнергию на 4,7 драма за кВт/ч (чуть меньше 1 цента по текущему курсу).КРОУ предлагает сохранить тариф неизменным для необеспеченных слоев населения, которые составляют 11% абонентов. Для граждан, использующих ежемесячно до 200 кВт/ч электроэнергии (55% абонентов) тариф предлагается повысить на 1,5 драма за кВт/ч (0,3 цента). Для 25% абонентов, использующих ежемесячно от 201 до 400 кВт/ч – на 3,5 драма (0,7 цента), а для всех остальных – на 5,5 драма (1,14 цента).При этом, КРОУ при сохранении действующих тарифов в электроэнергетической системе прогнозирует финансовую брешь для начинающегося с 1 февраля тарифного года в размере 23,8 миллиарда драмов (49,52 миллиона долларов).Отмечается, что тарифная политика будет 23 декабря обсуждена с представителями защищающих права потребителей организаций и компаний сферы.
https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760749012.html
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экономика, армения, газпром, армянская аэс, газпром армения, россия
22:52 20.12.2021
 
Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ

Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ на десятилетний период

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) заявила о возможности сохранить тариф на российский газ на ближайший десятилетний период на уровне 165 долларов за 1 тысячу кубометров.
Согласно сообщению на сайте КРОУ, такая возможность появилась в рамках договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между правительствами Армении и России. Отмечается, что договоренности касаются обеспечения стабильного функционирования пятого энергоблока Разданской ТЭЦ, переданной Арменией РФ в счет погашения госдолга в размере 31 миллиона долларов. В 2006 году между правительством Армении и ОАО "Газпром" было подписано соглашение, по которому "Газпром Армения" приобрел активы незавершенного пятого энергоблока Разданской ТЭЦ с обязательствами по завершению его строительства и модернизации. Энергоблок был запущен в 2012 году.
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В КРОУ напомнили, что армянская сторона обязалась обеспечить возврат инвестиций, осуществленных "Газпромом" в пятый энергоблок Разданской ТЭЦ и внутреннюю норму доходности, однако инвестиции не только не были выкуплены, но и выросли кредитные обязательства, привлеченные для реконструкции станции.
"В связи с возникшей проблемой, в результате переговоров между правительствами Армении и РФ достигнута договоренность в течение 10 лет, начиная с 1 февраля 2022 года, обеспечить устойчивую деятельность станции "Раздан-5", ежегодно предоставляя компании в виде платы за мощность финансовые средства, эквивалентные 31,79 миллиона долларов. В рамках указанных договоренностей появляется возможность в течение ближайших 10 лет иметь стабильную цену на импортируемый из РФ природный газ на уровне 165 долларов за 1 тысячу кубометров в условиях низшей теплотворности газа в 7900 ккал/куб.м", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что с учетом этого обстоятельства, а также роста расходов на погашение и обслуживание кредитов, привлеченных под гарантии правительства для компаний электроэнергетической сферы, в частности Армянской АЭС, возникла необходимость повысить средневзвешенный тариф на электроэнергию на 4,7 драма за кВт/ч (чуть меньше 1 цента по текущему курсу).
КРОУ предлагает сохранить тариф неизменным для необеспеченных слоев населения, которые составляют 11% абонентов. Для граждан, использующих ежемесячно до 200 кВт/ч электроэнергии (55% абонентов) тариф предлагается повысить на 1,5 драма за кВт/ч (0,3 цента). Для 25% абонентов, использующих ежемесячно от 201 до 400 кВт/ч – на 3,5 драма (0,7 цента), а для всех остальных – на 5,5 драма (1,14 цента).
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При этом, КРОУ при сохранении действующих тарифов в электроэнергетической системе прогнозирует финансовую брешь для начинающегося с 1 февраля тарифного года в размере 23,8 миллиарда драмов (49,52 миллиона долларов).
Отмечается, что тарифная политика будет 23 декабря обсуждена с представителями защищающих права потребителей организаций и компаний сферы.
 
ЭкономикаАрменияГазпромАрмянская АЭСГазпром АрменияРоссия
 
 
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