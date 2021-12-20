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"Молдовагаз" полностью погасила очередной платеж "Газпрому"
"Молдовагаз" полностью погасила очередной платеж "Газпрому" - РИА Новости, 20.12.2021
"Молдовагаз" полностью погасила очередной платеж "Газпрому"
"Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за декабрь, сообщила в понедельник пресс-служба компании. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:20
2021-12-20T15:32
экономика
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за декабрь, сообщила в понедельник пресс-служба компании.Ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в ноябре, но до 20 декабря нужно было оплатить еще и половину стоимости природного газа, потребленного в декабре."АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года", - говорится в заявлении компании.Администрация предприятия поблагодарила потребителей, который вовремя оплатили счет за ноябрь. Также "Молдовагаз" выразила благодарность небытовым потребителям, которые откликнулись на призыв оплатить потребление газа в декабре авансом."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html
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экономика, газпром, молдовагаз
15:20 20.12.2021 (обновлено: 15:32 20.12.2021)
 
"Молдовагаз" полностью погасила очередной платеж "Газпрому"

"Молдовагаз" выплатила "Газпрому" аванс за декабрь

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за декабрь, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в ноябре, но до 20 декабря нужно было оплатить еще и половину стоимости природного газа, потребленного в декабре.
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"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года", - говорится в заявлении компании.
Администрация предприятия поблагодарила потребителей, который вовремя оплатили счет за ноябрь. Также "Молдовагаз" выразила благодарность небытовым потребителям, которые откликнулись на призыв оплатить потребление газа в декабре авансом.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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