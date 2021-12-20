14:03 20.12.2021 (обновлено: 14:35 20.12.2021)
Шольц считает "Северный поток — 2" экономическим проектом, заявили в ФРГ
Правительство ФРГ: Шольц считает "Северный поток — 2" экономическим проектом
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 20 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "Северный поток 2" экономическим проектом, правительство Германии будет сообща действовать в этом вопросе, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер.
"Канцлер ФРГ Шольц <…> постоянно подчеркивал, что в случае "Северного потока 2" речь идет об экономическом проекте, который <…> завершен, не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге (принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса – ред.). Этим занимается сейчас Федеральное сетевое агентство… Это административный процесс, который будет завершен согласно законодательству. Он не имеет политической составляющей", - заявил Бюхнер.
Отвечая на вопросы прессы о позиции ряда министров правительства Германии, в частности главы МИД Анналены Бербок и главы Минэкономики Роберта Хабека, в отношении "Северного потока 2", Бюхнер подчеркнул, что в кабмине "будут действовать сообща" в этом вопросе.
В четверг федеральный канцлер Олаф Шольц в Брюсселе, говоря о сертификации в Германии оператора трубопровода "Северный поток 2", заявил, что речь идет об административно-правовом вопросе, который ведется в соответствии с правом, и что на него не оказывается политического влияния.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.