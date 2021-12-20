https://ria.ru/20211220/gaz-1764543967.html

Шольц считает "Северный поток — 2" экономическим проектом, заявили в ФРГ

Шольц считает "Северный поток — 2" экономическим проектом, заявили в ФРГ - РИА Новости, 20.12.2021

Шольц считает "Северный поток — 2" экономическим проектом, заявили в ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "Северный поток 2" экономическим проектом, правительство Германии будет сообща действовать в этом вопросе, заявил на брифинге в... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:03

2021-12-20T14:03

2021-12-20T14:35

германия

северный поток — 2

олаф шольц

экономика

сша

еврокомиссия

россия

анналена бербок

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БЕРЛИН, 20 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "Северный поток 2" экономическим проектом, правительство Германии будет сообща действовать в этом вопросе, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер."Канцлер ФРГ Шольц <…> постоянно подчеркивал, что в случае "Северного потока 2" речь идет об экономическом проекте, который <…> завершен, не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге (принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса – ред.). Этим занимается сейчас Федеральное сетевое агентство… Это административный процесс, который будет завершен согласно законодательству. Он не имеет политической составляющей", - заявил Бюхнер.Отвечая на вопросы прессы о позиции ряда министров правительства Германии, в частности главы МИД Анналены Бербок и главы Минэкономики Роберта Хабека, в отношении "Северного потока 2", Бюхнер подчеркнул, что в кабмине "будут действовать сообща" в этом вопросе.В четверг федеральный канцлер Олаф Шольц в Брюсселе, говоря о сертификации в Германии оператора трубопровода "Северный поток 2", заявил, что речь идет об административно-правовом вопросе, который ведется в соответствии с правом, и что на него не оказывается политического влияния.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211219/malchiki-1764448265.html

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германия, северный поток — 2, олаф шольц, экономика, сша, еврокомиссия, россия, анналена бербок, роберт хабек