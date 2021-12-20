https://ria.ru/20211220/gaz-1764502500.html
Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 20.12.2021
Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов
Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов преодолела отметку в 1,7 тысячи долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:35
2021-12-20T10:35
2021-12-20T16:48
экономика
европа
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов преодолела отметку в 1,7 тысячи долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость январских поставок по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1710,3 доллара, а уже в 10:01 (мск) достигла почти 1,74 тысячи долларов, что на 8,7 процента выше расчетной цены пятницы (около 1,6 тысячи долларов). В 10:09 (мск) она опустилась до 1,706 тысячи долларов.Топливо постепенно дорожало со второй половины весны, но уже в начале осени цены резко подскочили, а 6 октября и вовсе побили исторический рекорд, превысив отметку в 1,9 тысячи долларов. Эксперты объясняли это влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. В конце осени цены снизились, но затем рост возобновился.В частности, в декабре произошло несколько резких скачков, большинство из них связаны с трудностями сертификации газопровода "Северный поток — 2" и заявлениями немецких властей.
https://ria.ru/20211220/borrel-1764481981.html
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экономика, европа, северный поток — 2, цены на нефть
10:35 20.12.2021 (обновлено: 16:48 20.12.2021)
Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов
Фьючерсы на газ в Европе выросли почти на 9% и превысили 1700 долларов за тысячу кубов