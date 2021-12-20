https://ria.ru/20211220/gaz-1764502500.html

Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 20.12.2021

Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов

Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов преодолела отметку в 1,7 тысячи долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:35

2021-12-20T10:35

2021-12-20T16:48

экономика

европа

северный поток — 2

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_1b91cb985c05e8d02c5dddd235bc1f04.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе в начале торгов преодолела отметку в 1,7 тысячи долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость январских поставок по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1710,3 доллара, а уже в 10:01 (мск) достигла почти 1,74 тысячи долларов, что на 8,7 процента выше расчетной цены пятницы (около 1,6 тысячи долларов). В 10:09 (мск) она опустилась до 1,706 тысячи долларов.Топливо постепенно дорожало со второй половины весны, но уже в начале осени цены резко подскочили, а 6 октября и вовсе побили исторический рекорд, превысив отметку в 1,9 тысячи долларов. Эксперты объясняли это влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. В конце осени цены снизились, но затем рост возобновился.В частности, в декабре произошло несколько резких скачков, большинство из них связаны с трудностями сертификации газопровода "Северный поток — 2" и заявлениями немецких властей.

https://ria.ru/20211220/borrel-1764481981.html

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, северный поток — 2, цены на нефть