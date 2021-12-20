https://ria.ru/20211220/gaz-1764484295.html

Россия жестко поставила на место Польшу по "Северному потоку — 2"

Посол ответил на обещание премьера Польши остановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.12.2021

Россия жестко поставила на место Польшу по "Северному потоку — 2"

Позиция Варшавы никак не повлияет на решение по открытию "Северного потока — 2", заявил в беседе с "Известиями" посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T05:35

2021-12-20T05:35

2021-12-20T10:08

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сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Позиция Варшавы никак не повлияет на решение по открытию "Северного потока — 2", заявил в беседе с "Известиями" посол России в Польше Сергей Андреев.Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказал, что в Варшаве не теряют надежды не допустить запуска газопровода и работают над этим "с немецкими партнерами".Дипломат назвал несостоятельными аргументы против российского проекта, отметив, что реальные возможности Польши в этом вопросе ограничены."В отношении запуска "Северного потока — 2" решение, конечно, будет приниматься не в Польше", — подчеркнул Андреев.Дипломат также раскритиковал призывы польского министра климата и окружающей среды Анны Москва к антимонопольному расследованию против "Газпрома". По его мнению, они выглядят странно и не имеют под собой весомых оснований.Андреев отметил, что сильно сомневается в возможности Варшавы найти более выгодного поставщика газа, чем "Газпром". Он заключил, что вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в чем виноваты и представители Польши.Строительство "Северного потока — 2" уже завершилось, но трубопровод не может начать работу без сертификации оператора. Сейчас эта процедура приостановлена, так как регулятор потребовал, чтобы Nord Sream 2 AG создал в Германии дочернее предприятие и подал новую заявку от его лица.

https://ria.ru/20211219/malchiki-1764448265.html

https://ria.ru/20211219/potok-1764453841.html

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