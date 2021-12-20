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Россия жестко поставила на место Польшу по "Северному потоку — 2"
Посол ответил на обещание премьера Польши остановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.12.2021
Россия жестко поставила на место Польшу по "Северному потоку — 2"
Позиция Варшавы никак не повлияет на решение по открытию "Северного потока — 2", заявил в беседе с "Известиями" посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T05:35
2021-12-20T10:08
москва
еврокомиссия
газпром
сергей андреев (дипломат)
северный поток — 2
россия
анна москва
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Позиция Варшавы никак не повлияет на решение по открытию "Северного потока — 2", заявил в беседе с "Известиями" посол России в Польше Сергей Андреев.Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказал, что в Варшаве не теряют надежды не допустить запуска газопровода и работают над этим "с немецкими партнерами".Дипломат назвал несостоятельными аргументы против российского проекта, отметив, что реальные возможности Польши в этом вопросе ограничены."В отношении запуска "Северного потока — 2" решение, конечно, будет приниматься не в Польше", — подчеркнул Андреев.Дипломат также раскритиковал призывы польского министра климата и окружающей среды Анны Москва к антимонопольному расследованию против "Газпрома". По его мнению, они выглядят странно и не имеют под собой весомых оснований.Андреев отметил, что сильно сомневается в возможности Варшавы найти более выгодного поставщика газа, чем "Газпром". Он заключил, что вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в чем виноваты и представители Польши.Строительство "Северного потока — 2" уже завершилось, но трубопровод не может начать работу без сертификации оператора. Сейчас эта процедура приостановлена, так как регулятор потребовал, чтобы Nord Sream 2 AG создал в Германии дочернее предприятие и подал новую заявку от его лица.
https://ria.ru/20211219/malchiki-1764448265.html
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москва, еврокомиссия, газпром, сергей андреев (дипломат), северный поток — 2, россия, анна москва, в мире, варшава, польша, матеуш моравецкий, олаф шольц
05:35 20.12.2021 (обновлено: 10:08 20.12.2021)
 
Посол ответил на обещание премьера Польши остановить "Северный поток — 2"

Посол России Андреев: Польша не повлияет на решение по запуску "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Позиция Варшавы никак не повлияет на решение по открытию "Северного потока — 2", заявил в беседе с "Известиями" посол России в Польше Сергей Андреев.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказал, что в Варшаве не теряют надежды не допустить запуска газопровода и работают над этим "с немецкими партнерами".
Дипломат назвал несостоятельными аргументы против российского проекта, отметив, что реальные возможности Польши в этом вопросе ограничены.
"В отношении запуска "Северного потока — 2" решение, конечно, будет приниматься не в Польше", — подчеркнул Андреев.
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Дипломат также раскритиковал призывы польского министра климата и окружающей среды Анны Москва к антимонопольному расследованию против "Газпрома". По его мнению, они выглядят странно и не имеют под собой весомых оснований.
"Но, как показывает опыт, это совсем не значит, что из этих странных призывов не вырастет какое-нибудь очередное странное дело против России", — заявил посол.
Андреев отметил, что сильно сомневается в возможности Варшавы найти более выгодного поставщика газа, чем "Газпром". Он заключил, что вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в чем виноваты и представители Польши.
Строительство "Северного потока — 2" уже завершилось, но трубопровод не может начать работу без сертификации оператора. Сейчас эта процедура приостановлена, так как регулятор потребовал, чтобы Nord Sream 2 AG создал в Германии дочернее предприятие и подал новую заявку от его лица.
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