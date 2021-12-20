https://ria.ru/20211220/forum-1764656558.html
В Ростове-на-Дону открылся форум, посвященный гастрономическому туризму
В Ростове-на-Дону открылся форум, посвященный гастрономическому туризму - РИА Новости, 21.12.2021
В Ростове-на-Дону открылся форум, посвященный гастрономическому туризму
Форум "Ростов-на-Дону - город со вкусом!", посвященный развитию гастрономического туризма, открылся в городе в понедельник, сообщает департамент экономики... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-20T10:22
2021-12-20T10:22
2021-12-21T10:23
ростовская область
ростов-на-дону
новости - туризм
александр исаев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Форум "Ростов-на-Дону - город со вкусом!", посвященный развитию гастрономического туризма, открылся в городе в понедельник, сообщает департамент экономики Ростова-на-Дону, выступающий организатором мероприятия.В рамках форума ведущие представители ресторанного бизнеса и туриндустрии федерального и регионального уровня обсудят, как гастрономический туризм влияет на местную экономику, какие новые решения в области ресторанной культуры помогут увеличить туристический поток, а также чем Ростов-на-Дону привлекает гостей сегодня и чем удивит завтра.По словам замглавы горадминистрации по экономике Светланы Камбуловой, знакомство с Ростовом-на-Дону через призму местной гастрономии - важная часть развития туризма в городе. "Гастротуризм – один из самых актуальных трендов в туризме сегодня. Ростов-на-Дону, с его яркими, нестандартными проектами в сфере гостеприимства уже является точкой притяжения для туристов. Мы очень надеемся, что сотрудничество представителей туристической и гастрономической отраслей приведет к появлению новых и вкусных проектов, привлекающих современного туриста", - сказала она.Предполагается, что в первой части форума об актуальных тенденциях в гастротуризме расскажут, в том числе, председатель московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни Леонид Гелибтерман, создатель проекта Science Bar Hopping Екатерина Юшкевич, руководитель объединения Kaliningrad Street Food Александр Исаев.Во второй части мероприятия секретами успеха поделятся известные рестораторы, представители турфирм и винных школ, организаторы фестивалей Ростова-на-Дону. Завершат форум обучающие семинары "Как провести маркетинговое исследование в сфере гостеприимства самостоятельно" и "Управление финансами. Типовые ошибки".
https://ria.ru/20211220/vystavka-1764620675.html
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РИА Новости
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ростов-на-дону, новости - туризм, александр исаев
10:22 20.12.2021 (обновлено: 10:23 21.12.2021)
В Ростове-на-Дону открылся форум, посвященный гастрономическому туризму
В Ростове-на-Дону открылся форум, посвященный развитию гастрономического туризма
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости.
Форум "Ростов-на-Дону - город со вкусом!", посвященный развитию гастрономического туризма, открылся в городе в понедельник, сообщает департамент экономики Ростова-на-Дону
, выступающий организатором мероприятия.
В рамках форума ведущие представители ресторанного бизнеса и туриндустрии федерального и регионального уровня обсудят, как гастрономический туризм влияет на местную экономику, какие новые решения в области ресторанной культуры помогут увеличить туристический поток, а также чем Ростов-на-Дону привлекает гостей сегодня и чем удивит завтра.
По словам замглавы горадминистрации по экономике Светланы Камбуловой, знакомство с Ростовом-на-Дону через призму местной гастрономии - важная часть развития туризма в городе. "Гастротуризм – один из самых актуальных трендов в туризме сегодня. Ростов-на-Дону, с его яркими, нестандартными проектами в сфере гостеприимства уже является точкой притяжения для туристов. Мы очень надеемся, что сотрудничество представителей туристической и гастрономической отраслей приведет к появлению новых и вкусных проектов, привлекающих современного туриста", - сказала она.
Предполагается, что в первой части форума об актуальных тенденциях в гастротуризме расскажут, в том числе, председатель московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни Леонид Гелибтерман, создатель проекта Science Bar Hopping Екатерина Юшкевич, руководитель объединения Kaliningrad Street Food Александр Исаев
.
Во второй части мероприятия секретами успеха поделятся известные рестораторы, представители турфирм и винных школ, организаторы фестивалей Ростова-на-Дону. Завершат форум обучающие семинары "Как провести маркетинговое исследование в сфере гостеприимства самостоятельно" и "Управление финансами. Типовые ошибки".