Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/forum-1764557203.html
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19
Всемирный экономический форум отложил проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении организации, опубликованном на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:59
2021-12-20T16:06
распространение коронавируса
давос
в мире
швейцария
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/20/1550392088_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_85f38ee699c260e7476c047e37dc291e.jpg
ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум отложил проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте ВЭФ."Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета", - говорится в заявлении."В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку", - отметили в ВЭФ.В заявлении организации, опубликованном на сайте ВЭФ, говорится, что в указанные даты форум пройдет в онлайн-формате. "Участники присоединятся к серии тематических сессий о состоянии дел в мире, объединяющих мировых лидеров в режиме онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений наиболее насущных глобальных проблем", - говорится в заявлении.ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19.
https://ria.ru/20210517/forum-1732695564.html
https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html
давос
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/20/1550392088_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_82f4a38159968d96c80e924d30f29483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:59 20.12.2021 (обновлено: 16:06 20.12.2021)
 
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19

Всемирный экономический форум в Давосе, планировавшийся в январе, перенесли из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
Табличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум отложил проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте ВЭФ.
"Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета", - говорится в заявлении.
Участник Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 18:44
Всемирный экономический форум в Давосе
"В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку", - отметили в ВЭФ.
В заявлении организации, опубликованном на сайте ВЭФ, говорится, что в указанные даты форум пройдет в онлайн-формате. "Участники присоединятся к серии тематических сессий о состоянии дел в мире, объединяющих мировых лидеров в режиме онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений наиболее насущных глобальных проблем", - говорится в заявлении.
ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19.
Музыканты оркестра Военно-морских сил КНР перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 17:46Распространение коронавируса
В Петербурге отменили концертную программу ко Дню ВМФ из-за COVID-19
 
Распространение коронавирусаДавосВ миреШвейцарияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
22:36В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
Лента новостейМолния
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газВ Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин