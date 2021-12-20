https://ria.ru/20211220/forum-1764557203.html

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19

Всемирный экономический форум отложил проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении организации, опубликованном на... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:59

2021-12-20T14:59

2021-12-20T16:06

распространение коронавируса

давос

в мире

швейцария

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум отложил проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон", говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте ВЭФ."Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета", - говорится в заявлении."В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку", - отметили в ВЭФ.В заявлении организации, опубликованном на сайте ВЭФ, говорится, что в указанные даты форум пройдет в онлайн-формате. "Участники присоединятся к серии тематических сессий о состоянии дел в мире, объединяющих мировых лидеров в режиме онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений наиболее насущных глобальных проблем", - говорится в заявлении.ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19.

https://ria.ru/20210517/forum-1732695564.html

https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html

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давос, в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19