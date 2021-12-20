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Форум "Здоровое общество" пройдет 16 февраля в Сочи
Форум "Здоровое общество" пройдет 16 февраля в Сочи - РИА Новости, 20.12.2021
Форум "Здоровое общество" пройдет 16 февраля в Сочи
Форум "Здоровое общество" пройдет в Сочи 16 февраля, в первый день работы Российского инвестиционного форума, сообщает Фонд "Росконгресс". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:18
2021-12-20T12:18
сочи
здоровье
фонд "росконгресс"
российский инвестиционный форум
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Форум "Здоровое общество" пройдет в Сочи 16 февраля, в первый день работы Российского инвестиционного форума, сообщает Фонд "Росконгресс".Программа форума, в котором примут участие представители федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также эксперты, будет сфокусирована на вопросах достижения целевых показателей реализации национальных целей, определенных на период до 2030 года.Как сообщила руководитель проекта "Здоровое общество", руководитель дирекции по здравоохранению Фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова, на площадке мероприятия подводятся итоги работы экспертного сообщества за год, обсуждаются приоритетные направления работы на будущее. Это площадка обмена опытом, презентации лучших российских и международных практик, инновационных разработок и проектов."Сегодня, в период пандемии, тема здравоохранения находится в фокусе всеобщего внимания, сохранение здоровья российских граждан является нашим безусловным приоритетом. Форум "Здоровое общество" традиционно собирает высокий уровень участников, в том числе из числа международного сообщества", – приводится в сообщении комментарий советника президента РФ Антона Кобякова.
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сочи, здоровье, фонд "росконгресс", российский инвестиционный форум
12:18 20.12.2021
 

Форум "Здоровое общество" пройдет 16 февраля в Сочи

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодготовка к международному инвестиционному форуму Сочи
Подготовка к международному инвестиционному форуму Сочи - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Форум "Здоровое общество" пройдет в Сочи 16 февраля, в первый день работы Российского инвестиционного форума, сообщает Фонд "Росконгресс".
Программа форума, в котором примут участие представители федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также эксперты, будет сфокусирована на вопросах достижения целевых показателей реализации национальных целей, определенных на период до 2030 года.
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Как сообщила руководитель проекта "Здоровое общество", руководитель дирекции по здравоохранению Фонда "Росконгресс" Анастасия Столкова, на площадке мероприятия подводятся итоги работы экспертного сообщества за год, обсуждаются приоритетные направления работы на будущее. Это площадка обмена опытом, презентации лучших российских и международных практик, инновационных разработок и проектов.
"Сегодня, в период пандемии, тема здравоохранения находится в фокусе всеобщего внимания, сохранение здоровья российских граждан является нашим безусловным приоритетом. Форум "Здоровое общество" традиционно собирает высокий уровень участников, в том числе из числа международного сообщества", – приводится в сообщении комментарий советника президента РФ Антона Кобякова.
 
СочиЗдоровьеФонд "Росконгресс"Российский Инвестиционный Форум
 
 
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