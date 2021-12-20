19:36 20.12.2021 (обновлено: 20:16 20.12.2021)
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с 7 декабря
Курс евро поднялся выше 84 рублей на фоне обвала рынка нефти
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение вслед за обвалом рынка нефти ниже ключевого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent. Евро вышел к психологической отметке 84 рубля - впервые почти за две недели - на фоне ощутимого укрепления европейской валюты на форексе.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.02 мск повышался на 14 копеек, до 74,27 рубля, курс евро рос на 57 копеек, до 83,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро уже поднимался в понедельник до 84 рублей - максимума с 7 декабря.
18 декабря, 02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
Евро на форексе прибавляет 0,52%, до 1,1298 доллара.
Цена на нефть марки Brent обваливается на 5%, до 69,9 доллара за баррель.
На валютных площадках развивающихся рынков в понедельник преобладал уход от риска, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".
"Драйвером распродаж валют EM выступала турецкая лира, ставившая очередные рекорды падения и терявшая к концу дня почти 9%. Также проявлялось и сохраняющееся беспокойство в отношении новых ограничений и локдаунов из-за омикрона. Эти страхи не обошли стороной рынок нефти, где стоимость марки Brent упала ниже 70 долларов за баррель. В данных условиях развивающиеся рынки оставили практически незамеченным решение ЦБ Китая понизить базовую процентную ставку по кредитам впервые с апреля 2020 года", - сказал он.
Локальные факторы поддержки рубля, такие как налоговый период, не смогли оказать заметного влияния на курсовую динамику российской валюты в условиях ухудшения внешнего фона, снижения цен на нефть и тлеющей геополитической напряженности, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "В пользу российской валюты играет восстановление цен на рынке рублевого долга. По нашим оценкам, во вторник доллар может двигаться в пределах 73,5-74,7 рубля", - добавил он.
7 ноября, 03:18Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений