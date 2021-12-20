Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/ekipazh-1764511115.html
Экипаж "Союза МС-20" доставили в Жезказган
Экипаж "Союза МС-20" доставили в Жезказган - РИА Новости, 20.12.2021
Экипаж "Союза МС-20" доставили в Жезказган
Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа доставил космонавтов из точки посадки... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:29
2021-12-20T11:29
казахстан
роскосмос
ми-8
ан-26
ан-12
космос - риа наука
александр мисуркин
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764505183_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_c276b523091ad0b3198058642a52fb27.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа доставил космонавтов из точки посадки "Союза МС-20" в Казахстане в город Жезказган, сообщает пресс-служба ЦВО."Перелет из основного района посадки спускаемого аппарата на аэродром Жезказгана прошел в сложных метеоусловиях. На борту вертолета экипаж "Союза МС-20" сопровождали специалисты-медики, которые контролировали жизненно важные показатели космонавтов: пульс, давление и насыщенность крови кислородом. Посадка и эвакуация экипажа "Союза МС-20", не смотря на сложные погодные условия, прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что после эвакуации космонавтов поместили в специально оборудованные отапливаемые салоны поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 "Синяя птица", где они находились под наблюдением медиков. Также военные специалисты с помощью эвакуационной машины ПЭМ-2, оснащенной грузовой платформой, доставят в Жезказган спускаемый аппарат космического корабля.В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" состоялась сегодня в 6.13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.
https://ria.ru/20211216/mks-1763979972.html
казахстан
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча экипажа "МС-20" на месте приземления
Кадры встречи экипажа российского космического корабля на Байконуре.
2021-12-20T11:29
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764505183_62:0:866:603_1920x0_80_0_0_0dd540c105cf1e8a2b0a4605a155376b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, роскосмос, ми-8, ан-26, ан-12, космос - риа наука, александр мисуркин, центральный военный округ, земля
11:29 20.12.2021
 
Экипаж "Союза МС-20" доставили в Жезказган

Спасатели ЦВО доставили экипаж "Союза МС-20" из точки посадки в казахстанский Жезказган

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20"
Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-20 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа доставил космонавтов из точки посадки "Союза МС-20" в Казахстане в город Жезказган, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Перелет из основного района посадки спускаемого аппарата на аэродром Жезказгана прошел в сложных метеоусловиях. На борту вертолета экипаж "Союза МС-20" сопровождали специалисты-медики, которые контролировали жизненно важные показатели космонавтов: пульс, давление и насыщенность крови кислородом. Посадка и эвакуация экипажа "Союза МС-20", не смотря на сложные погодные условия, прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после эвакуации космонавтов поместили в специально оборудованные отапливаемые салоны поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 "Синяя птица", где они находились под наблюдением медиков. Также военные специалисты с помощью эвакуационной машины ПЭМ-2, оснащенной грузовой платформой, доставят в Жезказган спускаемый аппарат космического корабля.
В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" состоялась сегодня в 6.13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 09:22Наука
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
 
КазахстанРоскосмосМи-8Ан-26Ан-12Космос - РИА НаукаАлександр МисуркинЦентральный военный округЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Байден завел щенка немецкой овчарки
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
Лента новостейМолния
Байден завел щенка немецкой овчаркиНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ