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Экипаж "Союза МС-20" доставили в Жезказган

Экипаж "Союза МС-20" доставили в Жезказган - РИА Новости, 20.12.2021

Экипаж "Союза МС-20" доставили в Жезказган

Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа доставил космонавтов из точки посадки... РИА Новости, 20.12.2021

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2021-12-20T11:29

2021-12-20T11:29

казахстан

роскосмос

ми-8

ан-26

ан-12

космос - риа наука

александр мисуркин

центральный военный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа доставил космонавтов из точки посадки "Союза МС-20" в Казахстане в город Жезказган, сообщает пресс-служба ЦВО."Перелет из основного района посадки спускаемого аппарата на аэродром Жезказгана прошел в сложных метеоусловиях. На борту вертолета экипаж "Союза МС-20" сопровождали специалисты-медики, которые контролировали жизненно важные показатели космонавтов: пульс, давление и насыщенность крови кислородом. Посадка и эвакуация экипажа "Союза МС-20", не смотря на сложные погодные условия, прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что после эвакуации космонавтов поместили в специально оборудованные отапливаемые салоны поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 "Синяя птица", где они находились под наблюдением медиков. Также военные специалисты с помощью эвакуационной машины ПЭМ-2, оснащенной грузовой платформой, доставят в Жезказган спускаемый аппарат космического корабля.В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" состоялась сегодня в 6.13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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Встреча экипажа "МС-20" на месте приземления Кадры встречи экипажа российского космического корабля на Байконуре. 2021-12-20T11:29 true PT1M05S

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казахстан, роскосмос, ми-8, ан-26, ан-12, космос - риа наука, александр мисуркин, центральный военный округ, земля