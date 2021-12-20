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В египетской Александрии выпал снег
В египетской Александрии выпал снег - РИА Новости, 20.12.2021
В египетской Александрии выпал снег
Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:44
2021-12-20T12:44
2021-12-20T12:44
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КАИР, 20 дек – РИА Новости. Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона.В воскресенье на Египет обрушился циклон, принесший с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7, при этом наблюдается ураганный ветер, в связи с чем синоптики советуют не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости.Жители Александрии проснулись и изрядно удивились, увидев заснеженные улицы города. Вскоре снег растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней.По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится еще как минимум сутки.Порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов из-за волн высотой в 5 метров.
https://ria.ru/20211129/egipet-1761270710.html
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в мире, египет, александрия, средиземное море, красное море, погода
В египетской Александрии выпал снег
Египет оказался под ударом мощного циклона, в Александрии выпал снег