https://ria.ru/20211220/egipet-1764526405.html

В египетской Александрии выпал снег

В египетской Александрии выпал снег - РИА Новости, 20.12.2021

В египетской Александрии выпал снег

Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:44

2021-12-20T12:44

2021-12-20T12:44

в мире

египет

александрия

средиземное море

красное море

погода

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КАИР, 20 дек – РИА Новости. Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона.В воскресенье на Египет обрушился циклон, принесший с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7, при этом наблюдается ураганный ветер, в связи с чем синоптики советуют не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости.Жители Александрии проснулись и изрядно удивились, увидев заснеженные улицы города. Вскоре снег растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней.По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится еще как минимум сутки.Порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов из-за волн высотой в 5 метров.

https://ria.ru/20211129/egipet-1761270710.html

египет

александрия

средиземное море

красное море

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в мире, египет, александрия, средиземное море, красное море, погода