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Путин рассказал, что угрожает единству России
Путин рассказал, что угрожает единству России - РИА Новости, 20.12.2021
Путин рассказал, что угрожает единству России
Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жестко пресекать любые его проявления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:07
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жестко пресекать любые его проявления, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность", - сказал он в видеопоздравлении с Днем сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".
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Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
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общество, владимир путин, россия, видео
Путин рассказал, что угрожает единству России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жестко пресекать любые его проявления, заявил президент РФ Владимир Путин.
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01:07 20.12.2021 (обновлено: 09:29 20.12.2021)
 
Путин рассказал, что угрожает единству России

Президент Путин назвал экстремизм прямой угрозой единству России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жестко пресекать любые его проявления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность", - сказал он в видеопоздравлении с Днем сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".
 
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