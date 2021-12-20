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Путин рассказал, что угрожает единству России

Путин рассказал, что угрожает единству России - РИА Новости, 20.12.2021

Путин рассказал, что угрожает единству России

Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жестко пресекать любые его проявления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T01:07

2021-12-20T01:07

2021-12-20T09:29

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экстремизм является прямой угрозой единству России, нужно жестко пресекать любые его проявления, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность", - сказал он в видеопоздравлении с Днем сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".

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Поздравление Путина с днем работника органов безопасности Поздравление Путина с днем работника органов безопасности 2021-12-20T01:07 true PT4M53S

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общество, владимир путин, россия, видео