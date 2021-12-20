https://ria.ru/20211220/duda-1764574554.html

Дуда рассказал, как предотвратить размещение ядерного оружия в Белоруссии

Дуда рассказал, как предотвратить размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 20.12.2021

Дуда рассказал, как предотвратить размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент Польши Анджей Дуда считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не самостоятелен в решении вопроса о размещении ядерного оружия на территории РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:24

2021-12-20T16:24

2021-12-20T16:24

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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не самостоятелен в решении вопроса о размещении ядерного оружия на территории страны.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. На прошлое неделе глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT Arabic заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО."Если бы дошло до того, что часть российского ядерного арсенала была бы передвинута в направлении Западной Европы и НАТО, то это будет явное очередное проявление агрессии наряду со всем тем, что мы каждый день наблюдаем в Калининградской области, где систематически возрастает российский военный потенциал, куда поставляются российские ракеты", - заявил Дуда после окончания встречи глав стран Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина) в украинской Гуте в понедельник."В то же время я опасаюсь, что в этом вопросе на тему господина Лукашенко можно только улыбнуться. Он не многое может тут сказать. Если Россия захочет разместить свои ракеты на белорусской территории, то просто это сделает", - добавил он."Единственное, что может это предотвратить – решительная позиция НАТО и США", - заключил Дуда.

https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764566955.html

https://ria.ru/20211220/oruzhie-1764533046.html

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