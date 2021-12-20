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В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии - РИА Новости, 20.12.2021
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии
В Баварии восемь человек, в том числе американские военнослужащие, попали в больницу после ДТП с участием автомобилей армии США, сообщила телерадиокомпания... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:52
2021-12-20T18:06
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бавария
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БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. В Баварии восемь человек, в том числе американские военнослужащие, попали в больницу после ДТП с участием автомобилей армии США, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.Авария произошла на трассе А3 Пассау — Нюрнберг. Грузовик врезался в военную колонну из четырех автомобилей, припаркованную на обочине. В ее составе были в том числе бензовозы. Две машины загорелись."Многие американские военнослужащие пострадали", — сообщил Bayerischer Rundfunk представитель полиции.Уточняется, что людей госпитализировали с отравлением угарным газом.Состояние водителя грузовика уточняется, почему колонна остановилась на обочине, также неизвестно.Трассу перекрыли в обоих направлениях.
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60
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Грузовик врезался в военную колонну машин в Германии
В Баварии госпитализировали восемь человек после ДТП с участием машин американской армии. Авария произошла на трассе А3 Пассау — Нюрнберг. Грузовик врезался в военную колонну из четырех автомобилей, припаркованную на обочине. В ее составе были в том числе бензовозы. Две машины загорелись.
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в мире, сша, бавария, германия
14:52 20.12.2021 (обновлено: 18:06 20.12.2021)
 
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии

В Баварии госпитализировали восемь человек после ДТП с участием машин американской армии

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. В Баварии восемь человек, в том числе американские военнослужащие, попали в больницу после ДТП с участием автомобилей армии США, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
Авария произошла на трассе А3 Пассау — Нюрнберг. Грузовик врезался в военную колонну из четырех автомобилей, припаркованную на обочине. В ее составе были в том числе бензовозы. Две машины загорелись.
"Многие американские военнослужащие пострадали", — сообщил Bayerischer Rundfunk представитель полиции.
Уточняется, что людей госпитализировали с отравлением угарным газом.
Состояние водителя грузовика уточняется, почему колонна остановилась на обочине, также неизвестно.
Трассу перекрыли в обоих направлениях.
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