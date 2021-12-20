https://ria.ru/20211220/dtp-1764555836.html
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии - РИА Новости, 20.12.2021
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии
В Баварии восемь человек, в том числе американские военнослужащие, попали в больницу после ДТП с участием автомобилей армии США, сообщила телерадиокомпания... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:52
2021-12-20T14:52
2021-12-20T18:06
в мире
сша
бавария
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764578798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2687b58eb7ffe4055537ef9bd4e8d028.jpg
БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. В Баварии восемь человек, в том числе американские военнослужащие, попали в больницу после ДТП с участием автомобилей армии США, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.Авария произошла на трассе А3 Пассау — Нюрнберг. Грузовик врезался в военную колонну из четырех автомобилей, припаркованную на обочине. В ее составе были в том числе бензовозы. Две машины загорелись."Многие американские военнослужащие пострадали", — сообщил Bayerischer Rundfunk представитель полиции.Уточняется, что людей госпитализировали с отравлением угарным газом.Состояние водителя грузовика уточняется, почему колонна остановилась на обочине, также неизвестно.Трассу перекрыли в обоих направлениях.
https://ria.ru/20210808/dtp-1744933047.html
сша
бавария
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764578798_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a0fa9c6165b430be6f2649586bcae5d.jpg
Грузовик врезался в военную колонну машин в Германии
В Баварии госпитализировали восемь человек после ДТП с участием машин американской армии. Авария произошла на трассе А3 Пассау — Нюрнберг. Грузовик врезался в военную колонну из четырех автомобилей, припаркованную на обочине. В ее составе были в том числе бензовозы. Две машины загорелись.
2021-12-20T14:52
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бавария, германия
14:52 20.12.2021 (обновлено: 18:06 20.12.2021)
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии
В Баварии госпитализировали восемь человек после ДТП с участием машин американской армии