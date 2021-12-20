Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/dtp-1764487139.html
В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек
В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек - РИА Новости, 20.12.2021
В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек
Один человек погиб и еще 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Мурманской области, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T07:36
2021-12-20T09:34
происшествия
дтп
мурманская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Мурманской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 07.00 в Кольском районе Мурманской области, в населенном пункте Междуречье, на автодороге местного значения произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали 15 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы, 11 – амбулаторно", - сказал собеседник агентства.В свою очередь, как рассказали РИА Новости в региональной ГИБДД, "авария произошла в воскресенье в 20.10 на первом километре автодороги Мишуково-Снежногорск". "Пострадали 13 человек, один погиб", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что авария произошла в 7.00 в понедельник, однако в ГИБДД уточнили, что речь идет именно об аварии в воскресенье вечером.По данным инспекции, автобус не был рейсовым, он перевозил группу людей. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе, все обстоятельства уточняются. В результате ДТП один человек был госпитализирован, остальным помощь оказали на месте.В свою очередь, региональная прокуратура сообщила о том, что, по ее данным, в ДТП пострадали 15 человек, один погиб. "В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации, а также законность и обоснованность решения, принятого по результатам процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211219/mvd-1764414975.html
https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_67aa5179c0a29f19960306cde6013448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дтп, мурманская область, россия
07:36 20.12.2021 (обновлено: 09:34 20.12.2021)
 
В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек

В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек, еще 14 пострадали

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Мурманской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 07.00 в Кольском районе Мурманской области, в населенном пункте Междуречье, на автодороге местного значения произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали 15 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы, 11 – амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 09:01
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком
В свою очередь, как рассказали РИА Новости в региональной ГИБДД, "авария произошла в воскресенье в 20.10 на первом километре автодороги Мишуково-Снежногорск". "Пострадали 13 человек, один погиб", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что авария произошла в 7.00 в понедельник, однако в ГИБДД уточнили, что речь идет именно об аварии в воскресенье вечером.
По данным инспекции, автобус не был рейсовым, он перевозил группу людей. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе, все обстоятельства уточняются. В результате ДТП один человек был госпитализирован, остальным помощь оказали на месте.
В свою очередь, региональная прокуратура сообщила о том, что, по ее данным, в ДТП пострадали 15 человек, один погиб. "В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации, а также законность и обоснованность решения, принятого по результатам процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
ДТП на федеральной трассе М-5 Урал в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 19:35
Крупные ДТП в России в 2021 году
 
ПроисшествияДТПМурманская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
10:06В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
10:05В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
10:02США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
10:00Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
09:58Турецкая лира обновила антирекорд
09:57Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
09:57Рябков допустил положительное развитие отношений с США
09:57В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
09:53Генерал СБУ назвал Украину терпилой
09:52Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
09:50В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
09:49СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
09:42Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
09:40США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков
09:38На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
09:36В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
09:30Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали
09:30Главный психиатр Москвы рассказал о причинах шизофрении
09:25Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам
Лента новостейМолния
Габриэль Борич стал самым молодым президентом ЧилиВ Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в домеВ Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полицииСША будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИДКонсультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИДТурецкая лира обновила антирекордРябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасностиРябков допустил положительное развитие отношений с СШАВ МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасностиГенерал СБУ назвал Украину терпилойИсточник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показанийВ Тюменской области изъяли крупную партию нелегального маслаСК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусейИспанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнесаСША пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил РябковНа Украине рассказали о "секретном оружии" против РоссииВ России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировалиГлавный психиатр Москвы рассказал о причинах шизофренииМосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам