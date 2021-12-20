https://ria.ru/20211220/dtp-1764487139.html

В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек

В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек - РИА Новости, 20.12.2021

В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек

Один человек погиб и еще 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Мурманской области, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T07:36

2021-12-20T07:36

2021-12-20T09:34

происшествия

дтп

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Мурманской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 07.00 в Кольском районе Мурманской области, в населенном пункте Междуречье, на автодороге местного значения произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали 15 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы, 11 – амбулаторно", - сказал собеседник агентства.В свою очередь, как рассказали РИА Новости в региональной ГИБДД, "авария произошла в воскресенье в 20.10 на первом километре автодороги Мишуково-Снежногорск". "Пострадали 13 человек, один погиб", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что авария произошла в 7.00 в понедельник, однако в ГИБДД уточнили, что речь идет именно об аварии в воскресенье вечером.По данным инспекции, автобус не был рейсовым, он перевозил группу людей. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе, все обстоятельства уточняются. В результате ДТП один человек был госпитализирован, остальным помощь оказали на месте.В свою очередь, региональная прокуратура сообщила о том, что, по ее данным, в ДТП пострадали 15 человек, один погиб. "В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации, а также законность и обоснованность решения, принятого по результатам процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211219/mvd-1764414975.html

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происшествия, дтп, мурманская область, россия