17:44 20.12.2021 (обновлено: 17:57 20.12.2021)
СК Белоруссии начал допрашивать бежавшего польского солдата
СК Белоруссии приступил к допросу бежавшего польского солдата Чечко
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что приступил к допросу бежавшего в республику и попросившего у Минска политического убежища польского военнослужащего Эмиля Чечко.
Ранее СК сообщал, что планирует допросить этого гражданина Польши в рамках расследуемого белорусскими следователями уголовного дела о жестоком отношении польских силовиков к беженцам. Ведомство поясняло, что планирует спросить его в том числе об убийствах людей на польской границе, о которых поляк рассказал в интервью белорусским госсми.
"Допрос начался", - сообщил СК в своем Telegram-канале. Там также опубликовано соответствующее видео допроса Чечко без звука.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Чечко, военнослужащий вооруженных сил Польши 1996 года рождения, был задержан в четверг в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
18 декабря, 19:09В миреИракских беженцев с белорусской границы направят в Литву
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. В Белоруссии по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении мигрантов, которые физически находились у границы на белорусской территории, было возбуждено дело по статье "преступление против безопасности человечества".
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.