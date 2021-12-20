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СК Белоруссии начал допрашивать бежавшего польского солдата
СК Белоруссии начал допрашивать бежавшего польского солдата - РИА Новости, 20.12.2021
СК Белоруссии начал допрашивать бежавшего польского солдата
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что приступил к допросу бежавшего в республику и попросившего у Минска политического убежища польского военнослужащего... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:44
2021-12-20T17:57
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
следственный комитет белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что приступил к допросу бежавшего в республику и попросившего у Минска политического убежища польского военнослужащего Эмиля Чечко.Ранее СК сообщал, что планирует допросить этого гражданина Польши в рамках расследуемого белорусскими следователями уголовного дела о жестоком отношении польских силовиков к беженцам. Ведомство поясняло, что планирует спросить его в том числе об убийствах людей на польской границе, о которых поляк рассказал в интервью белорусским госсми."Допрос начался", - сообщил СК в своем Telegram-канале. Там также опубликовано соответствующее видео допроса Чечко без звука.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Чечко, военнослужащий вооруженных сил Польши 1996 года рождения, был задержан в четверг в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. В Белоруссии по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении мигрантов, которые физически находились у границы на белорусской территории, было возбуждено дело по статье "преступление против безопасности человечества".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211219/migranty-1764424856.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, следственный комитет белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:44 20.12.2021 (обновлено: 17:57 20.12.2021)
 
СК Белоруссии начал допрашивать бежавшего польского солдата

СК Белоруссии приступил к допросу бежавшего польского солдата Чечко

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что приступил к допросу бежавшего в республику и попросившего у Минска политического убежища польского военнослужащего Эмиля Чечко.
Ранее СК сообщал, что планирует допросить этого гражданина Польши в рамках расследуемого белорусскими следователями уголовного дела о жестоком отношении польских силовиков к беженцам. Ведомство поясняло, что планирует спросить его в том числе об убийствах людей на польской границе, о которых поляк рассказал в интервью белорусским госсми.
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Стала известна схема пересечения мигрантами польско-белорусской границы
"Допрос начался", - сообщил СК в своем Telegram-канале. Там также опубликовано соответствующее видео допроса Чечко без звука.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Чечко, военнослужащий вооруженных сил Польши 1996 года рождения, был задержан в четверг в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. В Белоруссии по фактам применения польскими силовиками спецсредств в отношении мигрантов, которые физически находились у границы на белорусской территории, было возбуждено дело по статье "преступление против безопасности человечества".
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
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В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоСледственный комитет БелоруссииГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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