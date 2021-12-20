https://ria.ru/20211220/divan-1764062629.html

Мужчина бросает работу и живет за мой счет. Каждый раз. Почему?

Мужчина бросает работу и живет за мой счет. Каждый раз. Почему? - РИА Новости, 20.12.2021

Мужчина бросает работу и живет за мой счет. Каждый раз. Почему?

"Любые следующие отношения начинаются с той же точки, на которых остановились предыдущие". У героини выпуска Анастасии постоянно повторяется одна и та же ситуация: она встречается с мужчиной, вскоре тот перестает работать, а расходы и быт она берет на себя. Проблема в "типаже" партнеров, или в действиях Анастасии? Пытаемся разорвать замкнутый круг.

2021-12-20T12:00

2021-12-20T12:00

2021-12-20T12:00

страхи

общество

наталья лосева

психология

подкаст

отношения

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Мужчина бросает работу и живет за мой счет. Каждый раз. Почему? "Любые следующие отношения начинаются с той же точки, на которых остановились предыдущие". У героини выпуска Анастасии постоянно повторяется одна и та же ситуация: она встречается с мужчиной, вскоре тот перестает работать, а все расходы и быт она берет на себя. Проблема в "типаже" партнеров, или в действиях Анастасии? Пытаемся разорвать замкнутый круг. audio/mpeg

Мужчина бросает работу и живет за мой счет. Каждый раз. Почему? "Любые следующие отношения начинаются с той же точки, на которых остановились предыдущие". У героини выпуска Анастасии постоянно повторяется одна и та же ситуация: она встречается с мужчиной, вскоре тот перестает работать, а все расходы и быт она берет на себя. Проблема в "типаже" партнеров, или в действиях Анастасии? Пытаемся разорвать замкнутый круг. audio/mpeg

Разобраться в личных отношениях героини подкаста помогает эксперт сезона – психолог Александр Колмановский.02:40 "Мы стали жить вместе и с этого момента что-то пошло не так"07:10 "Проблема во мне, в диване, или в мужчинах?"08:40 Отличие настоящей дружбы от поверхностной11:05 "Нельзя сказать человеку: знаешь, мы с тобой вместе, поэтому давай вкладываться одинаково"13:20 "Можно от него уйти, но надо понимать, что в следующих отношениях другим будет только имя"15:59 "Не может такой ценный ресурс, как живой человек со своей отдельной жизнью, достаться мне чудом. В это нужно очень сильно вкладываться"15:30 Почему слова "я тебя люблю" очень редко бывают правдой?16:30 Что делать, чтобы прервать цепочку встреч с альфонсами?18:40 "Показательны не комментарии человека, а его поведение. И прежде всего – в конфликтах"20:35 "Любые следующие отношения начинаются с той же точки, на которых остановились предыдущие"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья лосева, психология, подкаст, отношения, аудио