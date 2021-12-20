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СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей - РИА Новости, 20.12.2021
СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
Следователи начали проверку по факту смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко, обвиненного в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:49
2021-12-20T09:49
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко, обвиненного в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий - самоубийство, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Магаданской области Андрей Макаров.Летом в соцсетях появилось вызвавшее скандал фото, на котором охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. В человеке на снимке узнали депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, впоследствии следователи СК возбудили против него уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей. Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Крамаренко найден мертвым у себя в офисе, "был огнестрел"."Сейчас производится комплекс действий, проводится экспертиза. Следователи беседуют с родственниками и свидетелями. У следствия несколько версий произошедшего, в том числе убийство и самоубийство. Изучается также видео с камер наблюдения в офисе погибшего депутата", - сказал Макаров.Крамаренко в июне пояснял РИА Новости, что снимок отредактирован при помощи фотошопа и нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников.
https://ria.ru/20211220/deputat-1764482517.html
РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
09:49 20.12.2021
 
СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей

СК рассматривает версию суицида магаданского депутата, обвиняемого в отстреле гусей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко, обвиненного в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий - самоубийство, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Магаданской области Андрей Макаров.
Летом в соцсетях появилось вызвавшее скандал фото, на котором охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. В человеке на снимке узнали депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, впоследствии следователи СК возбудили против него уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей. Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Крамаренко найден мертвым у себя в офисе, "был огнестрел".
"Сейчас производится комплекс действий, проводится экспертиза. Следователи беседуют с родственниками и свидетелями. У следствия несколько версий произошедшего, в том числе убийство и самоубийство. Изучается также видео с камер наблюдения в офисе погибшего депутата", - сказал Макаров.
Крамаренко в июне пояснял РИА Новости, что снимок отредактирован при помощи фотошопа и нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников.
Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
02:41
В Магадане погиб депутат, которого обвиняли в отстреле гусей на Чукотке
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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