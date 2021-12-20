https://ria.ru/20211220/deputat-1764495397.html

СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей

СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей - РИА Новости, 20.12.2021

СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей

Следователи начали проверку по факту смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко, обвиненного в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:49

2021-12-20T09:49

2021-12-20T09:49

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 20 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко, обвиненного в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий - самоубийство, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Магаданской области Андрей Макаров.Летом в соцсетях появилось вызвавшее скандал фото, на котором охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. В человеке на снимке узнали депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, впоследствии следователи СК возбудили против него уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей. Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Крамаренко найден мертвым у себя в офисе, "был огнестрел"."Сейчас производится комплекс действий, проводится экспертиза. Следователи беседуют с родственниками и свидетелями. У следствия несколько версий произошедшего, в том числе убийство и самоубийство. Изучается также видео с камер наблюдения в офисе погибшего депутата", - сказал Макаров.Крамаренко в июне пояснял РИА Новости, что снимок отредактирован при помощи фотошопа и нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников.

https://ria.ru/20211220/deputat-1764482517.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)