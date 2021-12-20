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Госдума одобрила отсрочку для туроператоров по отмененным путевкам

Госдума одобрила отсрочку для туроператоров по отмененным путевкам - РИА Новости, 22.12.2021

Госдума одобрила отсрочку для туроператоров по отмененным путевкам

Депутаты Государственной Думы проголосовали в третьем чтении за принятие поправки к ФЗ98, что позволит правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-20T15:29

2021-12-20T15:29

2021-12-22T15:29

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты Государственной Думы проголосовали в третьем чтении за принятие поправки к ФЗ98, что позволит правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за путевки, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года, сообщают в пресс-службе Ростуризма.Поправку внес на голосование депутат Государственной Думы от партии "Новые Люди", председатель Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.По его словам, комитет Госдумы по туризму вместе с Ростуризмом дополнительно проконтролирует, чтобы компании до конца 2022 года выполнили обязательства перед клиентами. "Это даст сигнал туристам, которым пока не предоставили равнозначный турпродукт или не вернули деньги, что мы контролируем ситуацию", — добавил Тарбаев.Эксперты одобряют это решение. "Отсрочка туроператорам по возврату денежных средств за несостоявшиеся из-за ковидных ограничений туры, безусловно, поможет отрасли", – уверен Владимир Каганер, заместитель генерального директора TEZ Tour."Да, выездной туризм постепенно восстанавливается, но в пуле много нишевых и небольших туроператоров, возврат средств до конца года для которых может оказаться губительным, – говорит Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour. – Отсрочка в выплатах на 6-12 месяцев позволит в штатном режиме закрыть все обязательства"."За полтора года мы практически полностью вернули деньги туристам или предоставили им возможность отдохнуть в открытых зарубежных странах и в городах России", – заявил Александр Сирченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям TUI Россия.

https://ria.ru/20211207/tury-1762523727.html

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