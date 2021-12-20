Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/dengi-1764603316.html
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске - РИА Новости, 20.12.2021
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске
Оперативники обнаружили часть похищенных из банка в Ачинске денег, сообщили в краевом главке ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:31
2021-12-20T20:59
происшествия
ачинск
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764607765_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91f55a89b2a169d2e0ba37388332418c.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 дек — РИА Новости. Оперативники обнаружили часть похищенных из банка в Ачинске денег, сообщили в краевом главке ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей", — рассказала Волк. При обыске у подозреваемых и их родственников нашли еще более 180 тысяч рублей, уточнила она. Кроме того, полицейские конфисковали принадлежащую одному из причастных к преступлению иномарку и поместили ее на спецстоянку.В начале декабря из кассы банка пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Под подозрение попала одна из сотрудниц.В тот же день ее мать заявила об исчезновении дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.Позже в МВД уточнили, что женщина сдалась. По информации СМИ, она пришла в отделение полиции без похищенных денег, а на допросе рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но описать внешность злоумышленников не смогла.Суд арестовал кассиршу на месяц и 24 дня. Позже под стражу заключили и ее 30-летнего мужа.
https://ria.ru/20211214/krazha-1763646352.html
https://ria.ru/20211215/krazha-1763819811.html
ачинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Похищенные деньги из кассы в Ачинске. Кадры МВД
Оперативники нашли 2,2 млн из более 20 млн рублей, похищенных из кассы в банке в Ачинске.
2021-12-20T18:31
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764607765_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12388b3d71ab22f3c4e713c1be449d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ачинск, ирина волк
18:31 20.12.2021 (обновлено: 20:59 20.12.2021)
 
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске

Оперативники нашли более двух миллионов рублей из похищенных двадцати из банка в Ачинске

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 дек — РИА Новости. Оперативники обнаружили часть похищенных из банка в Ачинске денег, сообщили в краевом главке ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей", — рассказала Волк.
При обыске у подозреваемых и их родственников нашли еще более 180 тысяч рублей, уточнила она.
Кроме того, полицейские конфисковали принадлежащую одному из причастных к преступлению иномарку и поместили ее на спецстоянку.
Кассир, похитившая из банка в Ачинске более 20 млн рублей, сдалась полиции. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 13:09
Появилось видео допроса кассирши из Ачинска, подозреваемой в крупной краже
В начале декабря из кассы банка пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Под подозрение попала одна из сотрудниц.
В тот же день ее мать заявила об исчезновении дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.
Позже в МВД уточнили, что женщина сдалась. По информации СМИ, она пришла в отделение полиции без похищенных денег, а на допросе рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но описать внешность злоумышленников не смогла.
Суд арестовал кассиршу на месяц и 24 дня. Позже под стражу заключили и ее 30-летнего мужа.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 12:50
СМИ: подозреваемая в крупной краже кассирша из Ачинска заявила о шантаже
 
ПроисшествияАчинскИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
22:36В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
Лента новостейМолния
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газВ Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин