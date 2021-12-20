https://ria.ru/20211220/dengi-1764603316.html
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске - РИА Новости, 20.12.2021
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске
Оперативники обнаружили часть похищенных из банка в Ачинске денег, сообщили в краевом главке ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:31
2021-12-20T18:31
2021-12-20T20:59
происшествия
ачинск
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764607765_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91f55a89b2a169d2e0ba37388332418c.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 дек — РИА Новости. Оперативники обнаружили часть похищенных из банка в Ачинске денег, сообщили в краевом главке ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей", — рассказала Волк. При обыске у подозреваемых и их родственников нашли еще более 180 тысяч рублей, уточнила она. Кроме того, полицейские конфисковали принадлежащую одному из причастных к преступлению иномарку и поместили ее на спецстоянку.В начале декабря из кассы банка пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Под подозрение попала одна из сотрудниц.В тот же день ее мать заявила об исчезновении дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.Позже в МВД уточнили, что женщина сдалась. По информации СМИ, она пришла в отделение полиции без похищенных денег, а на допросе рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но описать внешность злоумышленников не смогла.Суд арестовал кассиршу на месяц и 24 дня. Позже под стражу заключили и ее 30-летнего мужа.
https://ria.ru/20211214/krazha-1763646352.html
https://ria.ru/20211215/krazha-1763819811.html
ачинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764607765_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12388b3d71ab22f3c4e713c1be449d21.jpg
Похищенные деньги из кассы в Ачинске. Кадры МВД
Оперативники нашли 2,2 млн из более 20 млн рублей, похищенных из кассы в банке в Ачинске.
2021-12-20T18:31
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ачинск, ирина волк
18:31 20.12.2021 (обновлено: 20:59 20.12.2021)
Оперативники нашли более двух миллионов рублей, похищенных в Ачинске
Оперативники нашли более двух миллионов рублей из похищенных двадцати из банка в Ачинске
КРАСНОЯРСК, 20 дек — РИА Новости.
Оперативники обнаружили часть похищенных из банка в Ачинске
денег, сообщили в краевом главке ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк
.
"При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей", — рассказала Волк.
При обыске у подозреваемых и их родственников нашли еще более 180 тысяч рублей, уточнила она.
Кроме того, полицейские конфисковали принадлежащую одному из причастных к преступлению иномарку и поместили ее на спецстоянку.
В начале декабря из кассы банка пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Под подозрение попала одна из сотрудниц.
В тот же день ее мать заявила об исчезновении дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.
Позже в МВД уточнили, что женщина сдалась. По информации СМИ, она пришла в отделение полиции без похищенных денег, а на допросе рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но описать внешность злоумышленников не смогла.
Суд арестовал кассиршу на месяц и 24 дня. Позже под стражу заключили и ее 30-летнего мужа.