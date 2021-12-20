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СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области
СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области - РИА Новости, 20.12.2021
СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб пассажир легковушки и пострадали 15 человек,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:31
2021-12-20T14:31
происшествия
дтп
мурманская область
кольский район
авто
россия
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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб пассажир легковушки и пострадали 15 человек, в том числе двое детей, сообщается на сайте регионального СУСК.По версии следствия, вечером в воскресенье на проезжей части автодороги Мишуково-Снежногорск на территории Кольского района Мурманской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб пассажир легковушки - мужчина 1990 года рождения. Двое несовершеннолетних пассажиров, 2019 и 2017 годов рождения, и водитель легкового автомобиля, женщина 1993 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса обслужены амбулаторно.Следствием СК РФ по Мурманской области в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное восстановление картины произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Свою проверку инициировала прокуратура региона.
https://ria.ru/20211220/deputat-1764495397.html
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происшествия, дтп, мурманская область, кольский район, авто, россия
14:31 20.12.2021
 
СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области

СК возбудил дело после ДТП с 15 пострадавшими и одним погибшим в Мурманской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб пассажир легковушки и пострадали 15 человек, в том числе двое детей, сообщается на сайте регионального СУСК.
По версии следствия, вечером в воскресенье на проезжей части автодороги Мишуково-Снежногорск на территории Кольского района Мурманской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб пассажир легковушки - мужчина 1990 года рождения. Двое несовершеннолетних пассажиров, 2019 и 2017 годов рождения, и водитель легкового автомобиля, женщина 1993 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса обслужены амбулаторно.
"В связи с широким общественным резонансом уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) передано для дальнейшего полного и качественного расследования в следственный отдел по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области", - говорится в сообщении.
Следствием СК РФ по Мурманской области в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное восстановление картины произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Свою проверку инициировала прокуратура региона.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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ПроисшествияДТПМурманская областьКольский районАвтоРоссия
 
 
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