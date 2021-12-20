https://ria.ru/20211220/delo-1764550619.html

СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области

СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области - РИА Новости, 20.12.2021

СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб пассажир легковушки и пострадали 15 человек,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:31

2021-12-20T14:31

2021-12-20T14:31

происшествия

дтп

мурманская область

кольский район

авто

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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб пассажир легковушки и пострадали 15 человек, в том числе двое детей, сообщается на сайте регионального СУСК.По версии следствия, вечером в воскресенье на проезжей части автодороги Мишуково-Снежногорск на территории Кольского района Мурманской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб пассажир легковушки - мужчина 1990 года рождения. Двое несовершеннолетних пассажиров, 2019 и 2017 годов рождения, и водитель легкового автомобиля, женщина 1993 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса обслужены амбулаторно.Следствием СК РФ по Мурманской области в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное восстановление картины произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Свою проверку инициировала прокуратура региона.

https://ria.ru/20211220/deputat-1764495397.html

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происшествия, дтп, мурманская область, кольский район, авто, россия