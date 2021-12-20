https://ria.ru/20211220/chipy-1764539177.html

Сенатор оценил возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19

Сенатор оценил возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

Сенатор оценил возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя РИА Новости сообщения СМИ об установлении микрочипов в Швеции с информацией о вакцинации от COVID,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:46

2021-12-20T13:46

2021-12-20T13:48

общество

швеция

здоровье - общество

россия

владимир круглый

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580768228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb775d3e76ef070f3ec18c83fdef4650.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя РИА Новости сообщения СМИ об установлении микрочипов в Швеции с информацией о вакцинации от COVID, заявил, что в России при появлении технической возможности установление гражданами таких микрочипов вряд ли приобретет массовый характер.Ранее ряд СМИ сообщили, что более 6 тысяч жителей Швеции установили микрочипы с информацией о вакцинации."Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип", - сказал сенатор. По его словам, если это будет технически возможно, "почему бы и нет".Вместе с тем, законодатель считает, что подобной возможностью, если она будет предоставлена россиянам, вряд ли воспользуются многие граждане. "Я не думаю, что это будет массовым (явлением)", - сказал он.Сам сенатор признал, что не стал бы устанавливать себе подобный микрочип, тем более что есть различные формы предоставления такой информации - на электронных и бумажных носителях.В СМИ отмечается, что микрочипы имплантируются в руку либо между локтем и кистью, либо между большим и указательным пальцами. По словам разработчиков, этот процесс обратим и чип можно вынуть из руки в любое время.

https://ria.ru/20210622/chip-1738094618.html

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, швеция, здоровье - общество, россия, владимир круглый