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Сенатор оценил возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19
Сенатор оценил возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Сенатор оценил возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя РИА Новости сообщения СМИ об установлении микрочипов в Швеции с информацией о вакцинации от COVID,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:46
2021-12-20T13:46
2021-12-20T13:48
общество
швеция
здоровье - общество
россия
владимир круглый
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя РИА Новости сообщения СМИ об установлении микрочипов в Швеции с информацией о вакцинации от COVID, заявил, что в России при появлении технической возможности установление гражданами таких микрочипов вряд ли приобретет массовый характер.Ранее ряд СМИ сообщили, что более 6 тысяч жителей Швеции установили микрочипы с информацией о вакцинации."Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип", - сказал сенатор. По его словам, если это будет технически возможно, "почему бы и нет".Вместе с тем, законодатель считает, что подобной возможностью, если она будет предоставлена россиянам, вряд ли воспользуются многие граждане. "Я не думаю, что это будет массовым (явлением)", - сказал он.Сам сенатор признал, что не стал бы устанавливать себе подобный микрочип, тем более что есть различные формы предоставления такой информации - на электронных и бумажных носителях.В СМИ отмечается, что микрочипы имплантируются в руку либо между локтем и кистью, либо между большим и указательным пальцами. По словам разработчиков, этот процесс обратим и чип можно вынуть из руки в любое время.
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общество, швеция, здоровье - общество, россия, владимир круглый
13:46 20.12.2021 (обновлено: 13:48 20.12.2021)
Сенатор оценил возможность установки микрочипов о вакцинации от COVID-19
Сенатор Круглый: установление микрочипов о вакцинации должно быть добровольным
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
, комментируя РИА Новости сообщения СМИ об установлении микрочипов в Швеции
с информацией о вакцинации от COVID, заявил, что в России
при появлении технической возможности установление гражданами таких микрочипов вряд ли приобретет массовый характер.
Ранее ряд СМИ сообщили, что более 6 тысяч жителей Швеции установили микрочипы с информацией о вакцинации.
"Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип", - сказал сенатор. По его словам, если это будет технически возможно, "почему бы и нет".
Вместе с тем, законодатель считает, что подобной возможностью, если она будет предоставлена россиянам, вряд ли воспользуются многие граждане. "Я не думаю, что это будет массовым (явлением)", - сказал он.
Сам сенатор признал, что не стал бы устанавливать себе подобный микрочип, тем более что есть различные формы предоставления такой информации - на электронных и бумажных носителях.
В СМИ отмечается, что микрочипы имплантируются в руку либо между локтем и кистью, либо между большим и указательным пальцами. По словам разработчиков, этот процесс обратим и чип можно вынуть из руки в любое время.