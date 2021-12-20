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Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили - РИА Новости, 20.12.2021
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка Габриэль Борич – 35-летний студенческий лидер и депутат без большого... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:08
2021-12-20T10:08
в мире
чили
габриэль борич
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БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 20 дек – РИА Новости. Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка Габриэль Борич – 35-летний студенческий лидер и депутат без большого политического опыта и веса.По последним данным, Борич побеждает во втором туре президентских выборов по итогам обработки 99,66% бюллетеней. Свое поражение уже признал его соперник Хосе Антонио Каст.Борич родился в 1986 году на юге Чили в семье хорватов, мигрировавших в страну. Уже с малых лет он стремился быть лидером. Когда ему было 9 лет, он избирался президентом курса в начальной школе и написал обращение к своим одноклассникам, где пообещал быть "хорошим президентом"."Может быть, я не подарю вам шоколадки… Может быть, я не буду таким, как Билл Клинтон, но я уверен, что буду хорошим президентом курса, я постараюсь сделать наш курс более организованным и чистым", - написал тогда Борич.Уже в 1999 году в возрасте 13 лет он создал в родном городе Пунта-Аренас федерацию учащихся старших классов, а в 18 лет отправился в Сантьяго изучать право в Университет Чили, где его выбрали главой студенческого центра соответствующего факультета.В 2011 году он стал лидером студенческой федерации уже всего университета и возглавил массовые студенческие протесты за бесплатное образование. А спустя пару лет выиграл на парламентских выборах и стал депутатом.ПрограммаБорич пообещал увеличить минимальную зарплату с 337 тысяч песо в месяц (408 долларов) до 500 тысяч песо (606 долларов), но при этом снизить число рабочих часов – с 45 до 40 в неделю.Кроме того, он намерен ввести государственную пенсию и установить минимальный размер выплат пожилым людям на уровне 250 тысяч песо (303 доллара). В настоящее время пенсии чилийцев формируются за счет отчислений самих граждан или работодателей в фонды, которыми управляют частные компании.Борич также предлагает ввести новый режим налога на доходы для состоятельных людей, чей доход в месяц превышает 4,5 миллиона песо (около 400 тысяч рублей), а также дополнительные сборы для крупнейшей в стране и в мире сферы добычи меди.Новый глава государства намерен идти по пути развития бесплатного образования и медицины, обещает легализовать аборты в стране – все это очень чувствительные темы для чилийцев.Борич хочет ввести новую жесткую систему контроля за оружием и боеприпасами. Так, им теперь не смогут владеть отставные сотрудники вооруженных сил и полиции. Кроме того, будет разработана кампания по разоружению обычных граждан.
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в мире, чили, габриэль борич
10:08 20.12.2021
 
Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили

Габриэль Борич в 35 лет стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны

© REUTERS / Rodrigo GarridoПрезидент Чили Габриэль Борич
Президент Чили Габриэль Борич - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Rodrigo Garrido
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 20 дек – РИА Новости. Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка Габриэль Борич – 35-летний студенческий лидер и депутат без большого политического опыта и веса.
По последним данным, Борич побеждает во втором туре президентских выборов по итогам обработки 99,66% бюллетеней. Свое поражение уже признал его соперник Хосе Антонио Каст.
Борич родился в 1986 году на юге Чили в семье хорватов, мигрировавших в страну. Уже с малых лет он стремился быть лидером. Когда ему было 9 лет, он избирался президентом курса в начальной школе и написал обращение к своим одноклассникам, где пообещал быть "хорошим президентом".
"Может быть, я не подарю вам шоколадки… Может быть, я не буду таким, как Билл Клинтон, но я уверен, что буду хорошим президентом курса, я постараюсь сделать наш курс более организованным и чистым", - написал тогда Борич.
Уже в 1999 году в возрасте 13 лет он создал в родном городе Пунта-Аренас федерацию учащихся старших классов, а в 18 лет отправился в Сантьяго изучать право в Университет Чили, где его выбрали главой студенческого центра соответствующего факультета.
В 2011 году он стал лидером студенческой федерации уже всего университета и возглавил массовые студенческие протесты за бесплатное образование. А спустя пару лет выиграл на парламентских выборах и стал депутатом.
Избирательная урна во время президентских выборов в Чили - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 00:25
Процедура выборов президента Чили

Программа

Борич пообещал увеличить минимальную зарплату с 337 тысяч песо в месяц (408 долларов) до 500 тысяч песо (606 долларов), но при этом снизить число рабочих часов – с 45 до 40 в неделю.
Кроме того, он намерен ввести государственную пенсию и установить минимальный размер выплат пожилым людям на уровне 250 тысяч песо (303 доллара). В настоящее время пенсии чилийцев формируются за счет отчислений самих граждан или работодателей в фонды, которыми управляют частные компании.
Борич также предлагает ввести новый режим налога на доходы для состоятельных людей, чей доход в месяц превышает 4,5 миллиона песо (около 400 тысяч рублей), а также дополнительные сборы для крупнейшей в стране и в мире сферы добычи меди.
Новый глава государства намерен идти по пути развития бесплатного образования и медицины, обещает легализовать аборты в стране – все это очень чувствительные темы для чилийцев.
Борич хочет ввести новую жесткую систему контроля за оружием и боеприпасами. Так, им теперь не смогут владеть отставные сотрудники вооруженных сил и полиции. Кроме того, будет разработана кампания по разоружению обычных граждан.
 
В миреЧилиГабриэль Борич
 
 
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