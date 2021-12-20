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Песчаная буря накрыла город на северо-востоке Австралии

Песчаная буря накрыла город на северо-востоке Австралии - РИА Новости, 20.12.2021

Песчаная буря накрыла город на северо-востоке Австралии

Мощная песчаная буря пронеслась над северо-западом австралийского штата Квинсленд, сообщил в понедельник телеканал 9News. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:36

2021-12-20T19:36

2021-12-20T20:57

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мощная песчаная буря пронеслась над северо-западом австралийского штата Квинсленд, сообщил в понедельник телеканал 9News.Ветер со скоростью 109 километров в час обрушил исполинские облака песка и оранжевой пыли на город Булиа. К счастью непогода длилась всего 10 минут и последовавший за бурей дождь очистил воздух от пыли.Очевидцы утверждают, что это была крупнейшая на их памяти песчаная буря в Квинсленде. Люди прятались по домам, захлопнув все окна и двери. Данных о пострадавших не поступало, хотя местные жители готовились к худшему, отмечает телеканал.Метеорологи подтвердили, что песчаная буря была вызвана мощным штормовым ветром, который ударил по западной части Квинсленда.

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в мире, австралия, квинсленд