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Песчаная буря накрыла город на северо-востоке Австралии
Песчаная буря накрыла город на северо-востоке Австралии - РИА Новости, 20.12.2021
Песчаная буря накрыла город на северо-востоке Австралии
Мощная песчаная буря пронеслась над северо-западом австралийского штата Квинсленд, сообщил в понедельник телеканал 9News. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:36
2021-12-20T19:36
2021-12-20T20:57
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мощная песчаная буря пронеслась над северо-западом австралийского штата Квинсленд, сообщил в понедельник телеканал 9News.Ветер со скоростью 109 километров в час обрушил исполинские облака песка и оранжевой пыли на город Булиа. К счастью непогода длилась всего 10 минут и последовавший за бурей дождь очистил воздух от пыли.Очевидцы утверждают, что это была крупнейшая на их памяти песчаная буря в Квинсленде. Люди прятались по домам, захлопнув все окна и двери. Данных о пострадавших не поступало, хотя местные жители готовились к худшему, отмечает телеканал.Метеорологи подтвердили, что песчаная буря была вызвана мощным штормовым ветром, который ударил по западной части Квинсленда.
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в мире, австралия, квинсленд
19:36 20.12.2021 (обновлено: 20:57 20.12.2021)
Песчаная буря накрыла город на северо-востоке Австралии
Мощная песчаная буря накрыла город Булиа на северо-востоке Австралии