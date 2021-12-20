https://ria.ru/20211220/buk-1764535467.html

Прокуратура Нидерландов заявила, что MH17 был сбит ЗРК "Бук"

Прокуратура Нидерландов заявила, что MH17 был сбит ЗРК "Бук" - РИА Новости, 20.12.2021

Прокуратура Нидерландов заявила, что MH17 был сбит ЗРК "Бук"

Прокуратура Нидерландов в обвинительном акте настаивает на, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит ЗРК "Бук"... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:32

2021-12-20T13:32

2021-12-20T13:54

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mh17. расследование

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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов в обвинительном акте настаивает на, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского, контролируемого ополченцами, заявил прокурор Тейс Бергер.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение.Ранее на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что голландский суд отклонил запрос защиты по делу о крушении Boeing о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук"."Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому, рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населенного пункта Первомайское (контролируемое ополченцами - ред.)... Эта позиция не изменилась", - заявил прокурор.В ноябре Окружной суд Гааги сообщил РИА Новости, что приобщил к делу ответы "Алмаза-Антея" на вопросы защиты, в частности, о предполагаемом месте пуска ракеты. Согласно выводам российского концерна, не подтверждается сценарий о том, что ракета из ЗРК "Бук" была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые как место пуска называли голландские эксперты, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.При этом "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

https://ria.ru/20211220/mn17-1764534381.html

https://ria.ru/20211208/pokazaniya-1762833668.html

https://ria.ru/20211208/mh17-1762731812.html

https://ria.ru/20211130/protsedura-1761373394.html

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в мире, нидерланды, mh17. расследование, украина, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, россия