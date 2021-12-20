02:01 20.12.2021 (обновлено: 03:47 20.12.2021)
Боррель: Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил опасение, что Россия, "воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа Европе, хочет оказать давление на Евросоюз, в частности, для обеспечения лицензирования проекта "Северный поток — 2"".
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
"Россия использует энергию как инструмент для политического давления (к примеру, в Молдавии). Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища — это средство для оказания давления на ЕС", — написал Боррель в своем блоге.
В частности, он указывает, что речь может идти о "желании обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку — 2".
По его словам, кризисы вокруг Украины и Белоруссии развиваются на фоне роста цен на газ в ЕС. Он напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в "голубом топливе", которое поставляется через газопроводы, проходящие через территорию Украины и Белоруссии, а также Балтийское море.
"Любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение", - подчеркнул глава евродипломатии.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было. Исторический максимум на фьючерсном рынке - выше 1900 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.