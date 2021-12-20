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Биография Габриэля Борича
Биография Габриэля Борича - РИА Новости, 20.12.2021
Биография Габриэля Борича
Чилийский политик Габриэль Борич родился 11 февраля 1986 года в Пунта-Аренасе. Его семья имеет хорватские корни. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:39
2021-12-20T10:39
2021-12-20T10:39
справки
греция
габриэль борич
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Чилийский политик Габриэль Борич родился 11 февраля 1986 года в Пунта-Аренасе. Его семья имеет хорватские корни.Учился на юридическом факультете Чилийского университета.В 1999-2000 годах участвовал в воссоздании Федерации учащихся средних школ Пунта-Аренаса.Во время учебы в университете работал ассистентом на кафедре международного права.В годы учебы присоединился к политической группе "Автономные левые" (Izquierda Autónoma). В 2008 году он был избран советником Федерации студентов Чилийского университета (FECH). В 2009 году возглавил союз студентов-юристов Чилийского университета. С 2010 по 2011 год он представлял студентов в качестве сенатора университета.В 2012 году он стал президентом Федерации студентов Чилийского университета и возглавил студенческие протесты, которые начались в стране весной 2011 года. В конце 2013 года был избран в парламент как независимый кандидат. В 2016 году покинул "Автономных левых" и создал "Автономное движение". В 2017 году был переизбран в парламент.В ноябре 2018 года он возглавил процесс создания нового альянса, в который вошли "Автономное движение", "Либертарианские левые", "Новая демократия" и партия "Социализма и свободы". В апреле 2019 года процесс формирования был закончен.После массовых протестов в Чили, вспыхнувших в октябре 2019 года, Борич участвовал в подготовке соглашения о социальном мире и новой конституции, которое было подписано в ноябре 2019 года представителями основных политических партий страны.В марте 2021 года был выдвинут кандидатом на президентских выборах. В июле одержал победу в ходе предварительных выборов (праймериз) в коалиции "Одобряю достоинство" (Apruebo Dignidad). По итогам первого тура выборов, состоявшегося 21 ноября 2021 года, Габриэль Борич получил 25,83% голосов избирателей.19 декабря 2021 года в Чили прошел второй тур президентских выборов. По данным Избирательной службы Чили, по итогам подсчета 99,95% бюллетеней Борич набирает 55,87% голосов избирателей и побеждает во втором туре президентских выборов.Габриэль Борич станет самым молодым президентом в истории Чили.Борич выступает против неолиберальной экономической модели, которая сохранялась со времен правления генерала Аугусто Пиночета. Он – за введение налога на богатство, легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.Победу Борича приветствовали по всей Латинской Америке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, греция, габриэль борич
Чилийский политик Габриэль Борич родился 11 февраля
1986 года в Пунта-Аренасе
. Его семья имеет хорватские корни.
Учился на юридическом факультете Чилийского университета.
В 1999-2000 годах участвовал в воссоздании Федерации учащихся средних школ Пунта-Аренаса.
Во время учебы в университете работал ассистентом на кафедре международного права.
В годы учебы присоединился к политической группе "Автономные левые" (Izquierda Autónoma). В 2008 году он был избран советником Федерации студентов Чилийского университета (FECH). В 2009 году возглавил союз студентов-юристов Чилийского университета. С 2010 по 2011 год он представлял студентов в качестве сенатора университета.
В 2012 году он стал президентом Федерации студентов Чилийского университета и возглавил
студенческие протесты, которые начались в стране весной 2011 года.
В конце 2013 года был избран в парламент как независимый кандидат. В 2016 году покинул "Автономных левых" и создал "Автономное движение". В 2017 году был переизбран в парламент.
В ноябре 2018 года он возглавил процесс создания нового альянса, в который вошли "Автономное движение", "Либертарианские левые", "Новая демократия" и партия "Социализма и свободы". В апреле 2019 года процесс формирования был закончен.
После массовых протестов в Чили, вспыхнувших в октябре 2019 года, Борич участвовал в подготовке соглашения о социальном мире и новой конституции, которое было подписано в ноябре 2019 года представителями основных политических партий страны.
В марте 2021 года был выдвинут кандидатом
на президентских выборах. В июле одержал победу в ходе предварительных выборов (праймериз) в коалиции "Одобряю достоинство" (Apruebo Dignidad).
По итогам первого тура выборов, состоявшегося 21 ноября 2021 года, Габриэль Борич получил 25,83% голосов избирателей.
19 декабря 2021 года в Чили прошел второй тур президентских выборов. По данным
Избирательной службы Чили, по итогам подсчета 99,95% бюллетеней Борич набирает 55,87% голосов избирателей и побеждает во втором туре президентских выборов.
Габриэль Борич станет самым молодым президентом в истории Чили.
Борич выступает
против неолиберальной экономической модели, которая сохранялась со времен правления генерала Аугусто Пиночета. Он – за введение налога на богатство, легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.
Победу Борича приветствовали
по всей Латинской Америке.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников