https://ria.ru/20211220/blokhi-1764530249.html

Подмосковье накрыло нашествие "снежных блох"

Подмосковье накрыло нашествие "снежных блох" - РИА Новости, 20.12.2021

Подмосковье накрыло нашествие "снежных блох"

В подмосковном Солнечногорске жители пожаловались на нашествие "снежных блох", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:04

2021-12-20T13:04

2021-12-20T15:41

общество

солнечногорск

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В подмосковном Солнечногорске жители пожаловались на нашествие "снежных блох", сообщил телеканал "360".Биолог Вадим Марьинский призвал не бояться этих существ."Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений", — объяснил специалист в беседе с телеканалом.Как рассказал ученый, у этих "блох" есть так называемая прыгательная вилка, позволяющая им скакать, — именно из-за нее насекомые и получили свое прозвище. Они любят вылезать из укрытий во время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу.Специалист отметил, что иногда их количество может напугать людей, но при этом стоит помнить, что они безвредны.

https://ria.ru/20211114/skorpion-1758966290.html

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общество, солнечногорск, московская область (подмосковье), россия