https://ria.ru/20211220/blagoustroystvo-1764614408.html

В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года

В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года - РИА Новости, 20.12.2021

В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года

Более 1 тысячи территорий благоустроено в Нижегородской области за три года по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:50

2021-12-20T19:50

2021-12-20T19:50

нижегородская область

общество

балахна

кстово

володарск

нижегородская область

княгинино

дзержинский

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи территорий благоустроено в Нижегородской области за три года по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом."За три года было благоустроено 349 общественных пространств и 725 дворов", - сказал Никитин.Он подчеркнул, что в Нижнем Новгороде продолжится масштабная программа преображения."Важно понимать, что каждый, вне зависимости от того, насколько удален от центра его населенный пункт, достоин жить на благоустроенной территории. В этом плане особый предмет гордости - ежегодные победы малых городов Нижегородской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За годы его существования, а он учрежден в марте 2018-го, победу одерживали уже 24 проекта из 18 наших городов", - добавил Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2021 году в этом в конкурсе победили шесть населенных пунктов региона: Дзержинск, Кстово, Балахна, Володарск, Княгинино и Навашино. В этих городах будут благоустроены важные для населения общественные пространства: например, площадь Ленина в Кстове, площадь Дзержинского и парковая аллея в Дзержинске, студенческий луг в Княгинине.

https://ria.ru/20211217/remont-1764322110.html

https://ria.ru/20211216/proizvodstvo-1764127063.html

балахна

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дзержинский

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