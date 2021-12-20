Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211220/blagoustroystvo-1764614408.html
В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года
В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года - РИА Новости, 20.12.2021
В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года
Более 1 тысячи территорий благоустроено в Нижегородской области за три года по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:50
2021-12-20T19:50
нижегородская область
общество
балахна
кстово
володарск
нижегородская область
княгинино
дзержинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592624890_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1b73a75204c9f6c67c5f991a860127bc.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи территорий благоустроено в Нижегородской области за три года по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом."За три года было благоустроено 349 общественных пространств и 725 дворов", - сказал Никитин.Он подчеркнул, что в Нижнем Новгороде продолжится масштабная программа преображения."Важно понимать, что каждый, вне зависимости от того, насколько удален от центра его населенный пункт, достоин жить на благоустроенной территории. В этом плане особый предмет гордости - ежегодные победы малых городов Нижегородской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За годы его существования, а он учрежден в марте 2018-го, победу одерживали уже 24 проекта из 18 наших городов", - добавил Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2021 году в этом в конкурсе победили шесть населенных пунктов региона: Дзержинск, Кстово, Балахна, Володарск, Княгинино и Навашино. В этих городах будут благоустроены важные для населения общественные пространства: например, площадь Ленина в Кстове, площадь Дзержинского и парковая аллея в Дзержинске, студенческий луг в Княгинине.
https://ria.ru/20211217/remont-1764322110.html
https://ria.ru/20211216/proizvodstvo-1764127063.html
балахна
кстово
володарск
нижегородская область
княгинино
дзержинский
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592624890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5a00ffc099c5106c337e64da6cef12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, балахна, кстово, володарск, нижегородская область, княгинино, дзержинский, нижний новгород, глеб никитин, россия
19:50 20.12.2021
 
В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года

В Нижегородской области благоустроили более тысячи территорий за три года по нацпроекту

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи территорий благоустроено в Нижегородской области за три года по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом.
"За три года было благоустроено 349 общественных пространств и 725 дворов", - сказал Никитин.
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:17Нижегородская область
Нижегородская область стала лидером по объемам ремонта дорог по нацпроекту
Он подчеркнул, что в Нижнем Новгороде продолжится масштабная программа преображения.
"Важно понимать, что каждый, вне зависимости от того, насколько удален от центра его населенный пункт, достоин жить на благоустроенной территории. В этом плане особый предмет гордости - ежегодные победы малых городов Нижегородской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За годы его существования, а он учрежден в марте 2018-го, победу одерживали уже 24 проекта из 18 наших городов", - добавил Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2021 году в этом в конкурсе победили шесть населенных пунктов региона: Дзержинск, Кстово, Балахна, Володарск, Княгинино и Навашино. В этих городах будут благоустроены важные для населения общественные пространства: например, площадь Ленина в Кстове, площадь Дзержинского и парковая аллея в Дзержинске, студенческий луг в Княгинине.
Нижегородский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 20:39Нижегородская область
Нижегородская промышленность показала рост производства в 2021 году
 
Нижегородская областьОбществоБалахнаКстовоВолодарскНижегородская областьКнягининоДзержинскийНижний НовгородГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
22:36В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
Лента новостейМолния
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газВ Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин