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В России уточнят показатели национальной безопасности
В России уточнят показатели национальной безопасности - РИА Новости, 20.12.2021
В России уточнят показатели национальной безопасности
Научный совет при Совете безопасности России уточнит показатели, оценивающие состояние национальной безопасности, об этом шла речь на заседании совета, сообщила РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:03
2021-12-20T17:03
безопасность
сша
николай патрушев
афганистан
евросоюз
снг
ассоциация государств юго-восточной азии
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Научный совет при Совете безопасности России уточнит показатели, оценивающие состояние национальной безопасности, об этом шла речь на заседании совета, сообщила пресс-служба аппарата СБ.Заседание провел председатель совета, секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он подвел итоги работы научного совета в 2021 году. "В настоящее время с учетом рассмотренных на заседании секции по стратегическому планированию научных подходов осуществляется работа по корректировке показателей состояния национальной безопасности", - отмечается в сообщении.Члены секции сформулировали "конструктивные предложения по развитию методологии стратегического планирования". "Результаты данной работы учтены при подготовке заседания Совета Безопасности Российской Федерации, посвященному вопросу совершенствования системы стратегического планирования в России", - отмечается в пресс-релизе.На заседании также обсуждались возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире. "Рассмотрена также тема влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире. Эксперты Совета Безопасности уделили внимание вопросам, связанным с миграционными процессами в мире. Затронута проблематика научно-методологического обеспечения стратегического планирования в рамках реализации Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в сообщении.По международной проблематике рассматривались вопросы обеспечения национальных интересов в деятельности различных международных организаций. Обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ. Секция по проблемам оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности в уходящем году сосредоточила свое внимание на проблемных вопросах развития отечественного двигателестроения в интересах создания образцов вооружения, военной и специальной техники, а также морских робототехнических комплексов. Были рассмотрены основные проблемы создания и применения высокотехнологичных электротехнических устройств и энергетических систем для современного вооружения.По проблемам социально-экономического характера с научных позиций рассмотрены подходы к адаптации национальной экономики к введению Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования, а также подходы к обеспечению экономической безопасности на текущем этапе развития страны. Дана научная оценка вызовам и угрозам экономической безопасности Российской Федерации, связанных с сокращением численности населения сельских территорий. В ходе обсуждения вопросов военной безопасности проанализированы научные подходы к формированию перспективного облика Сухопутных войск.В сфере обеспечения информационной безопасности были рассмотрены вопросы о научно-методических подходах к обеспечению информационной безопасности в условиях развития в Российской Федерации технологий связи 5G и 6G, а также при использовании средств электронной подписи. Обсуждены вопросы, связанные с формированием концептуальных основ культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации. В рамках секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности рассматривались научно-методологические подходы к выявлению и прогнозированию террористических угроз, а также выработке мер по их нейтрализации.Обсуждались правовые и организационные вопросы взаимодействия в режиме чрезвычайного положения при возникновении угрозы жизни и здоровью населения. Выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории нашей страны. Указом президента России состав научного совета нынешнем году был обновлен почти на четверть. В настоящее время в состав совета входят почти 160 видных ученых и специалистов. В их числе - 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук.
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безопасность, сша, николай патрушев, афганистан, евросоюз, снг, ассоциация государств юго-восточной азии, россия
17:03 20.12.2021
 
В России уточнят показатели национальной безопасности

Научный совет при Совбезе уточнит показатели национальной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Научный совет при Совете безопасности России уточнит показатели, оценивающие состояние национальной безопасности, об этом шла речь на заседании совета, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Заседание провел председатель совета, секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он подвел итоги работы научного совета в 2021 году. "В настоящее время с учетом рассмотренных на заседании секции по стратегическому планированию научных подходов осуществляется работа по корректировке показателей состояния национальной безопасности", - отмечается в сообщении.
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Члены секции сформулировали "конструктивные предложения по развитию методологии стратегического планирования". "Результаты данной работы учтены при подготовке заседания Совета Безопасности Российской Федерации, посвященному вопросу совершенствования системы стратегического планирования в России", - отмечается в пресс-релизе.
На заседании также обсуждались возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире. "Рассмотрена также тема влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире. Эксперты Совета Безопасности уделили внимание вопросам, связанным с миграционными процессами в мире. Затронута проблематика научно-методологического обеспечения стратегического планирования в рамках реализации Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По международной проблематике рассматривались вопросы обеспечения национальных интересов в деятельности различных международных организаций. Обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ. Секция по проблемам оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности в уходящем году сосредоточила свое внимание на проблемных вопросах развития отечественного двигателестроения в интересах создания образцов вооружения, военной и специальной техники, а также морских робототехнических комплексов. Были рассмотрены основные проблемы создания и применения высокотехнологичных электротехнических устройств и энергетических систем для современного вооружения.
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По проблемам социально-экономического характера с научных позиций рассмотрены подходы к адаптации национальной экономики к введению Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования, а также подходы к обеспечению экономической безопасности на текущем этапе развития страны. Дана научная оценка вызовам и угрозам экономической безопасности Российской Федерации, связанных с сокращением численности населения сельских территорий. В ходе обсуждения вопросов военной безопасности проанализированы научные подходы к формированию перспективного облика Сухопутных войск.
В сфере обеспечения информационной безопасности были рассмотрены вопросы о научно-методических подходах к обеспечению информационной безопасности в условиях развития в Российской Федерации технологий связи 5G и 6G, а также при использовании средств электронной подписи. Обсуждены вопросы, связанные с формированием концептуальных основ культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации. В рамках секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности рассматривались научно-методологические подходы к выявлению и прогнозированию террористических угроз, а также выработке мер по их нейтрализации.
Обсуждались правовые и организационные вопросы взаимодействия в режиме чрезвычайного положения при возникновении угрозы жизни и здоровью населения. Выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории нашей страны. Указом президента России состав научного совета нынешнем году был обновлен почти на четверть. В настоящее время в состав совета входят почти 160 видных ученых и специалистов. В их числе - 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук.
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