https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764496790.html
Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021
Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, ситуация сложная, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:57
2021-12-20T09:57
2021-12-20T10:03
вашингтон (город)
москва
сергей рябков
в мире
сша
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_0:655:4638:3264_1920x0_80_0_0_c7565b765a17c9d72bbac5759d626309.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, ситуация сложная, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - подчеркнул замминистра.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html
вашингтон (город)
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_147:0:4499:3264_1920x0_80_0_0_f078c8e0c2da63ccf572d5a7e29ca1a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), москва, сергей рябков, в мире, сша, нато, россия
09:57 20.12.2021 (обновлено: 10:03 20.12.2021)
Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
Замглавы МИД Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности