https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764496790.html

Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности

Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021

Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности

Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, ситуация сложная, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:57

2021-12-20T09:57

2021-12-20T10:03

вашингтон (город)

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сша

нато

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, ситуация сложная, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - подчеркнул замминистра.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html

вашингтон (город)

москва

сша

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