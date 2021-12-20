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Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021
Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, ситуация сложная, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:57
2021-12-20T10:03
вашингтон (город)
москва
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в мире
сша
нато
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, ситуация сложная, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - подчеркнул замминистра.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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вашингтон (город), москва, сергей рябков, в мире, сша, нато, россия
09:57 20.12.2021 (обновлено: 10:03 20.12.2021)
 
Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности

Замглавы МИД Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности, ситуация сложная, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал Рябков журналистам.
"Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - подчеркнул замминистра.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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