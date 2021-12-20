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Байден "посадил всех в Белом доме на иголки" из-за якобы планируемого вторжения России на Украину
СМИ: Байден отвел месяц на предотвращение "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 20.12.2021
Байден "посадил всех в Белом доме на иголки" из-за якобы планируемого вторжения России на Украину
Президент США Джо Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:46
2021-12-20T08:47
в мире
украина
сша
республика крым
джо байден
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину. Об этом сообщаете телеканал CNN со ссылкой источник.По данным издания, американский лидер опасается повторения сценария 2014 года, когда возвращение Крыма в состав России "застигло США и ЕС врасплох".Высокопоставленные чиновники из окружения Джо Байдена подчеркивают, что санкции, введенные против Москвы в 2014 году, были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных государственных компаний."Предлагаемые в настоящее время варианты, напротив, будут подавляющими, немедленными и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы", – утверждают они.Западные страны постоянно поднимают тему "российской агрессии". Так, в последнее время иностранные СМИ заговорили о "подготовке Россией вторжения на Украину".Москва неоднократно отвергала эти обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211218/ukraina-1764382054.html
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в мире, украина, сша, республика крым, джо байден, россия
08:46 20.12.2021 (обновлено: 08:47 20.12.2021)
 
СМИ: Байден отвел месяц на предотвращение "вторжения" России на Украину

CNN: Байден отвел четыре недели на предотвращение возможного вторжения России на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину. Об этом сообщаете телеканал CNN со ссылкой источник.
По данным издания, американский лидер опасается повторения сценария 2014 года, когда возвращение Крыма в состав России "застигло США и ЕС врасплох".
"Мы просчитали все необходимые шаги, однако в нашем распоряжении есть только около четырех недель, чтобы осуществить их", – заявил источник телеканала.
Высокопоставленные чиновники из окружения Джо Байдена подчеркивают, что санкции, введенные против Москвы в 2014 году, были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных государственных компаний.
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"Предлагаемые в настоящее время варианты, напротив, будут подавляющими, немедленными и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы", – утверждают они.
Западные страны постоянно поднимают тему "российской агрессии". Так, в последнее время иностранные СМИ заговорили о "подготовке Россией вторжения на Украину".
Москва неоднократно отвергала эти обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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