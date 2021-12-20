Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211220/baldwin-1764486073.html
Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей
Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей - РИА Новости, 20.12.2021
Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей
Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве, заявил отец погибшей РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T06:45
2021-12-20T06:47
культура
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4723a726d64b3028a2dc7fa7e809c520.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве, заявил отец погибшей Анатолий Андросович.Ранее Болдуин в ходе интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст". Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.По его словам, Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" оператора.Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
https://ria.ru/20211217/pistolet-1764153610.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a37eef9432379a827c14961fd4b2cd53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
06:45 20.12.2021 (обновлено: 06:47 20.12.2021)
 
Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей

Отец погибшей Галины Хатчинс: актер Болдуин частично виноват в убийстве

© AP Photo / Mark LennihanГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве, заявил отец погибшей Анатолий Андросович.
Ранее Болдуин в ходе интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст". Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.

"Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер - это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", - сказал британскому таблоиду Sun отец оператора Хатчиинс.

По его словам, Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" оператора.
Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 04:19Культура
Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше"
 
КультураВ миреСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
10:06В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
10:05В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
10:02США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
10:00Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
09:58Турецкая лира обновила антирекорд
09:57Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
09:57Рябков допустил положительное развитие отношений с США
09:57В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
09:53Генерал СБУ назвал Украину терпилой
09:52Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
09:50В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
09:49СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
09:42Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
09:40США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков
09:38На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
09:36В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
09:30Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали
09:30Главный психиатр Москвы рассказал о причинах шизофрении
09:25Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам
Лента новостейМолния
Габриэль Борич стал самым молодым президентом ЧилиВ Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в домеВ Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полицииСША будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИДКонсультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИДТурецкая лира обновила антирекордРябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасностиРябков допустил положительное развитие отношений с СШАВ МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасностиГенерал СБУ назвал Украину терпилойИсточник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показанийВ Тюменской области изъяли крупную партию нелегального маслаСК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусейИспанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнесаСША пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил РябковНа Украине рассказали о "секретном оружии" против РоссииВ России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировалиГлавный психиатр Москвы рассказал о причинах шизофренииМосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам