06:45 20.12.2021 (обновлено: 06:47 20.12.2021)
Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей
Отец погибшей Галины Хатчинс: актер Болдуин частично виноват в убийстве
© AP Photo / Mark LennihanГолливудский актер Алек Болдуин
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве, заявил отец погибшей Анатолий Андросович.
Ранее Болдуин в ходе интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст". Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
"Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер - это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", - сказал британскому таблоиду Sun отец оператора Хатчиинс.
По его словам, Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" оператора.
Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
17 декабря, 04:19КультураБолдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше"