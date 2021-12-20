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Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей

Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей - РИА Новости, 20.12.2021

Актер Болдуин частично виноват в убийстве оператора, заявил отец погибшей

Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве, заявил отец погибшей РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T06:45

2021-12-20T06:45

2021-12-20T06:47

культура

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сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве, заявил отец погибшей Анатолий Андросович.Ранее Болдуин в ходе интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст". Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.По его словам, Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" оператора.Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

https://ria.ru/20211217/pistolet-1764153610.html

сша

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в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма