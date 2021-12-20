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Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой - РИА Новости, 20.12.2021
Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
Машину в зимний период нужно мыть не реже, чем в летний, чтобы защитить кузов автомобиля от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги, рассказал... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:11
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общество
авто
россия
игорь олейников
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Машину в зимний период нужно мыть не реже, чем в летний, чтобы защитить кузов автомобиля от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги, рассказал агентству "Прайм" эксперт автомобильного сайта Дром Игорь Олейников."При этом не стоит мыть авто при низких отрицательных температурах - это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах машины", — отметил Олейников.Специалист советует мыть машину, когда температура на улице теплее минус пяти, следить за перепадом температуры, сушить машину после мойки, протирать и продувать все замки и резиновые уплотнители, обрабатывать их специальными составами.
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общество, авто, россия, игорь олейников
01:11 20.12.2021
 
Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой

Эксперт Олейников: мыть машину зимой можно при температуре теплее минус пяти

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль зимой
Автомобиль зимой - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Машину в зимний период нужно мыть не реже, чем в летний, чтобы защитить кузов автомобиля от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги, рассказал агентству "Прайм" эксперт автомобильного сайта Дром Игорь Олейников.
"При этом не стоит мыть авто при низких отрицательных температурах - это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах машины", — отметил Олейников.
Специалист советует мыть машину, когда температура на улице теплее минус пяти, следить за перепадом температуры, сушить машину после мойки, протирать и продувать все замки и резиновые уплотнители, обрабатывать их специальными составами.
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ОбществоАвтоРоссияИгорь Олейников
 
 
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