https://ria.ru/20211220/avto-1764478391.html

Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой

Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой - РИА Новости, 20.12.2021

Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой

Машину в зимний период нужно мыть не реже, чем в летний, чтобы защитить кузов автомобиля от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги, рассказал... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T01:11

2021-12-20T01:11

2021-12-20T01:11

общество

авто

россия

игорь олейников

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Машину в зимний период нужно мыть не реже, чем в летний, чтобы защитить кузов автомобиля от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги, рассказал агентству "Прайм" эксперт автомобильного сайта Дром Игорь Олейников."При этом не стоит мыть авто при низких отрицательных температурах - это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах машины", — отметил Олейников.Специалист советует мыть машину, когда температура на улице теплее минус пяти, следить за перепадом температуры, сушить машину после мойки, протирать и продувать все замки и резиновые уплотнители, обрабатывать их специальными составами.

https://ria.ru/20211216/progrev-1763963583.html

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общество, авто, россия, игорь олейников